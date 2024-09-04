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  • Карпин ответил, считает ли он трансфер в МЛС шагом назад для Миранчука

Карпин ответил, считает ли он трансфер в МЛС шагом назад для Миранчука

4 сентября 2024, 20:08
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил переход Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Шага назад нет, он там будет играть. Тренироваться в «Атланте» и какие-то игры играть – это хорошо.

МЛС сейчас конкурентоспособный чемпионат, игроки там достаточно приличного уровня. Если он там будет играть, только на пользу это пойдет», – сказал Карпин.

  • Миранчук ушел в американский клуб из «Аталанты».
  • За новую команду он уже провел 2 матча.
  • Контракт с российским полузащитником подписали до 31 декабря 2027 года.

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Источник: «Р-Спорт»
США. МЛС Россия. Премьер-лига Россия Атланта Юнайтед Миранчук Алексей Карпин Валерий
Комментарии (5)
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alex1951
1725470270
Валера ,дело говоришь.... Кто в Юнайтед Стейтс приехал ,тот и остался там... это надо быть идиотом ,чтобы вернуться в ,,пунинизм,,
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