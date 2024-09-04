Карпин ответил, считает ли он трансфер в МЛС шагом назад для Миранчука

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил переход Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».
«Шага назад нет, он там будет играть. Тренироваться в «Атланте» и какие-то игры играть – это хорошо.
МЛС сейчас конкурентоспособный чемпионат, игроки там достаточно приличного уровня. Если он там будет играть, только на пользу это пойдет», – сказал Карпин.
- Миранчук ушел в американский клуб из «Аталанты».
- За новую команду он уже провел 2 матча.
- Контракт с российским полузащитником подписали до 31 декабря 2027 года.
Источник: «Р-Спорт»