Слуцкий оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о старте сезона в российской Премьер-лиге.
– Удается ли следить за российским футболом?
– В курсе основных вещей. Например, смотрел матч «Зенит» – «Спартак».
– Как вам «Зенит» в начале сезона? Кажется, что у команды очень хороший ход.
– Из шести матчей – четыре победы и две ничьи. У «Шанхай Шэньхуа» был более яркий старт, но мы не на первом месте в своем чемпионате.
Если посмотреть на последние три игры «Зенита», то с «Динамо» потеря очков была более чем вероятна, учитывая незабитый пенальти.
Матч с «Химками» и со «Спартаком»... Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны «Зенита». Первые три тура – да, потом – нет.
– То есть интрига в РПЛ жива?
– Понятно, что «Зенит» – фаворит любого чемпионата России в последние годы. Но я не вижу по игре какого-то космического разрыва.
- После 6 туров в РПЛ лидирует «Локомотив».
- «Зенит» идет на 2-м месте, отставая на 1 очко.
- Далее расположились «Краснодар», «Динамо» и «Спартак».