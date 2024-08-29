Слуцкий оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о старте сезона в российской Премьер-лиге.

– Удается ли следить за российским футболом?

– В курсе основных вещей. Например, смотрел матч «Зенит» – «Спартак».

– Как вам «Зенит» в начале сезона? Кажется, что у команды очень хороший ход.

– Из шести матчей – четыре победы и две ничьи. У «Шанхай Шэньхуа» был более яркий старт, но мы не на первом месте в своем чемпионате.

Если посмотреть на последние три игры «Зенита», то с «Динамо» потеря очков была более чем вероятна, учитывая незабитый пенальти.

Матч с «Химками» и со «Спартаком»... Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны «Зенита». Первые три тура – да, потом – нет.

– То есть интрига в РПЛ жива?

– Понятно, что «Зенит» – фаворит любого чемпионата России в последние годы. Но я не вижу по игре какого-то космического разрыва.