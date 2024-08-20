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  • Бубнов назвал фирменную черту игры «Спартака» при Станковиче

Бубнов назвал фирменную черту игры «Спартака» при Станковиче

20 августа 2024, 09:03
6

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура РПЛ, в котором красно-белые разгромили «Факел» (3:0).

«Спартак» был явным фаворитом, тем более что игру перенесли в Москву. Обычно с такими командами аутсайдеры играют в закрытый футбол, но как тут закроешься, если уступаешь в счeте к девятой минуте с разницей в два мяча. Толку стоять сзади нет.

Москвичи навязывали свою игру весь матч. Они создали столько моментов, что хватило бы на несколько игр. Опасность у ворот воронежцев создавали едва ли не все полевые игроки красно-белых. Могли штук восемь забить за матч. При Станковиче фирменной чертой «Спартака» стало то, что команда не останавливается вне зависимости от счeта.

У Деяна сильный тренерский штаб, плюс он сам играл на очень высоком уровне. Этим можно объяснить нацеленность команды на атакующий футбол. Сыграл свою роль и сербский темперамент специалиста. Станкович уже показал, что может находить общий язык с игроками. При нeм раскрылся Угальде, над которым начали смеяться в России. Видно, как он по-особенному относится и к Зиньковскому с его тонкой натурой. У Абаскаля такого авторитета не было в команде и близко.

«Спартак» отлично выглядит в нападении. Естественно, возникает вопрос о целесообразности нахождения в клубе Александра Соболева. Сейчас команде Станковича он не нужен. Форвард мало того что не хочет играть, так и ещe не вписывается в игровую схему. Плюс Александр будет негативно влиять на психологический климат внутри команды, если его вернуть в основу. Более того, такой Соболев и дублю не нужен, будет там ещe разлагать дисциплину. От него нужно избавляться, чтобы не платить большую зарплату.

Какие-то серьeзные выводы по перспективам «Спартака» после такой встречи делать не стоит. Команда легко разобралась с аутсайдером. Гораздо интересней посмотреть, как Станкович будет строить игру против «Зенита» через неделю. Будут ли москвичи также держать мяч или отдадут его соперникам? Если они смогут зацепить очки в Санкт-Петербурге, то будет всe в порядке», – сказал Бубнов.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Бубнов Александр
Комментарии (6)
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alefreddy
1724134256
про Зиньковскому неправильно никакого прогресса нет еще бы Умярова упомянул
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...уефан
1724136935
...всё, может быть и так, но из 15-ти возможных, потеряно 5 очков и это с не самыми сильными командами(...
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SLADE2019
1724137273
Все это замечательно, все это радует, но говорить про какой то фирменную черту рановато. Многое следующая игра покажет. Вперед, Спартак!
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mahan
1724141920
Прошло ещё мало игр, тем более ещё не играли с Зенитом, ЦСКА, Локомотивом и с Динамо только в кубке играли. Всё покажет итоговый результат в конце сезона. Желаю Спартаку удачи.
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slavа0508
1724154146
Об игре конечно говорить рано . слабоваты соперники были ...а вот что от Соболя избавляться надо здесь Александр прав ...ну авторитет конечно Станковича выше однозначно ...ну про всё остальное поговорим после 1 круга ...
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