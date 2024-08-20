Бубнов назвал фирменную черту игры «Спартака» при Станковиче

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура РПЛ, в котором красно-белые разгромили «Факел» (3:0).

«Спартак» был явным фаворитом, тем более что игру перенесли в Москву. Обычно с такими командами аутсайдеры играют в закрытый футбол, но как тут закроешься, если уступаешь в счeте к девятой минуте с разницей в два мяча. Толку стоять сзади нет.

Москвичи навязывали свою игру весь матч. Они создали столько моментов, что хватило бы на несколько игр. Опасность у ворот воронежцев создавали едва ли не все полевые игроки красно-белых. Могли штук восемь забить за матч. При Станковиче фирменной чертой «Спартака» стало то, что команда не останавливается вне зависимости от счeта.

У Деяна сильный тренерский штаб, плюс он сам играл на очень высоком уровне. Этим можно объяснить нацеленность команды на атакующий футбол. Сыграл свою роль и сербский темперамент специалиста. Станкович уже показал, что может находить общий язык с игроками. При нeм раскрылся Угальде, над которым начали смеяться в России. Видно, как он по-особенному относится и к Зиньковскому с его тонкой натурой. У Абаскаля такого авторитета не было в команде и близко.

«Спартак» отлично выглядит в нападении. Естественно, возникает вопрос о целесообразности нахождения в клубе Александра Соболева. Сейчас команде Станковича он не нужен. Форвард мало того что не хочет играть, так и ещe не вписывается в игровую схему. Плюс Александр будет негативно влиять на психологический климат внутри команды, если его вернуть в основу. Более того, такой Соболев и дублю не нужен, будет там ещe разлагать дисциплину. От него нужно избавляться, чтобы не платить большую зарплату.

Какие-то серьeзные выводы по перспективам «Спартака» после такой встречи делать не стоит. Команда легко разобралась с аутсайдером. Гораздо интересней посмотреть, как Станкович будет строить игру против «Зенита» через неделю. Будут ли москвичи также держать мяч или отдадут его соперникам? Если они смогут зацепить очки в Санкт-Петербурге, то будет всe в порядке», – сказал Бубнов.