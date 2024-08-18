«Игорь – отличный тренер»: Личка призвал «Крылья» не увольнять Осинькина

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал коллегу из «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча 5-го тура РПЛ (1:0).

После игры появилась информация, что Осинькина могут заменить на Сергея Юрана.

«Игорь – отличный тренер, который хорошо работает с молодыми игроками. За время, что я работаю в России, сколько уже прошло молодых хороших футболистов через него в Самаре. «Крылья» зарабатывали приличные деньги, когда эти игроки уходили в «Локомотив» и «Зенит». Игорь три-четыре года подряд показывает, что он хороший тренер. Тяжело, когда главных игроков команды забирают, а другие молодые футболисты, которых ты можешь натренировать, не приходят.

Думаю, не надо менять тренера в начале сезона, когда не получается так, как все хотят. Нужно дать время, чтобы футболисты-новички адаптировались к РПЛ. Если футболист приходит из Латинской Америки, ему нужно время сжиться с культурой и футболом в России. Это не придeт за 14 дней», – сказал Личка.

Осинькин в Самаре 4 года.

Он вернул клуб в РПЛ в 2021 году.

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