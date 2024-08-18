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  • «Игорь – отличный тренер»: Личка призвал «Крылья» не увольнять Осинькина

«Игорь – отличный тренер»: Личка призвал «Крылья» не увольнять Осинькина

18 августа 2024, 09:30
4

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал коллегу из «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча 5-го тура РПЛ (1:0).

  • После игры появилась информация, что Осинькина могут заменить на Сергея Юрана.

«Игорь – отличный тренер, который хорошо работает с молодыми игроками. За время, что я работаю в России, сколько уже прошло молодых хороших футболистов через него в Самаре. «Крылья» зарабатывали приличные деньги, когда эти игроки уходили в «Локомотив» и «Зенит». Игорь три-четыре года подряд показывает, что он хороший тренер. Тяжело, когда главных игроков команды забирают, а другие молодые футболисты, которых ты можешь натренировать, не приходят.

Думаю, не надо менять тренера в начале сезона, когда не получается так, как все хотят. Нужно дать время, чтобы футболисты-новички адаптировались к РПЛ. Если футболист приходит из Латинской Америки, ему нужно время сжиться с культурой и футболом в России. Это не придeт за 14 дней», – сказал Личка.

  • Осинькин в Самаре 4 года.
  • Он вернул клуб в РПЛ в 2021 году.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Крылья Советов Динамо Осинькин Игорь Личка Марцел
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1723964324
Абсолютно правильные слова, клуб, надеюсь, не будет психовать и оставит Осинькина. *
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SLADE2019
1723968564
Осинькин безусловно симпатичный тренер. Но боюсь, если решат его уволить, то никого, в том числе Личку спрашивать не будут.
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Cleaner
1723969635
В Самаре хотят и бабла заработать и чтобы команда всех обыгрывала. Так не бывает. Спросите у Аякса, там это знают.
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СайфуЛлах-Усманов-google
1723976388
Если осинькина уволят крылья отправятся в первую лигу на 99% ... такого как он ,они не найдут для этой команды ... не возможно каждый год продавать своих ведущих игроков за приличные деньги и оставаться такой же боевой играющей командой ...
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