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  • Бывшая пресс-атташе «Динамо» мемом отреагировала на незабитый пенальти Нгамале против «Зенита»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» мемом отреагировала на незабитый пенальти Нгамале против «Зенита»

10 августа 2024, 22:43
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Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», поделилась мнением насчет незабитого пенальти Муми Нгамале в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«В конце матча все, мягко говоря, удивились, что к точке подошел Муми Нгамалe. А после незабитого пенальти посыпались укоры в адрес Марцела Лички – как можно было из такого разнообразия кандидатов выбрать самого неочевидного?

Но оказалось всe интереснее, и Личка тут ни при чeм.

Все мы знаем, что в команде есть лучший бомбардир лиги и человек, который на тренировках всегда делает особый упор на отработку пенальти – конечно, должен был бить Костя Тюкавин. Но в тот самый момент, несмотря на очевидность того, кто в команде штатный пенальтист, к точке подошeл Муми (а сначала порывался Хорхе Карраскаль) – и Тюкавину просто не дали пробить. Костя – воспитанный человек, он, конечно, не стал ругаться с парнeрами по команде прямо на поле.

Но в миксте сказал. И прежде, чем ругать его за эти слова, обратите внимание – он не говорил, что сам собирался пробить и что он точно бы реализовал пенальти. Может, он имел в виду Даниила Фомина или Бителло? Всe это неважно. Важно, что одному из лучших футболистов команды было просто очень обидно, что из-за этой неразберихи и, можно скачать, неуважения партнeров к своему труду (или к труду Фомина/Бителло, whoever) была упущена ничья с принципиальным соперником.

Костя смелый и неравнодушный, а ещe – трудолюбивый и упорный. Осуждать Нгамалe не буду – не знаю, что двигало им, когда он подходил к точке. Но и Костю ругать не дам!» – написала Лысенко, а также приложила мем.

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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Россия. Премьер-лига Динамо Нгамале Муми
Комментарии (1)
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serhio80
1723319572
Костя наверное воспитанный человек) но вот авторитета в команде ему явно не хватает, раз его так легко отодвинули от точки)
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