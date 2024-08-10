«Это неуважение к команде»: Личка – об игре динамовца Нгамале в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка недоволен игрой форварда Муми Нгамале в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
- Камерунец не реализовал пенальти во 2-м тайме.
«Муми мог бить в касание, забивать гол с игры. Но он захотел сыграть красивее. И под конец могли забить второй.
Считаю, что должно быть уважение к работе, к своей команде. Но он не попал в створ. Это неуважение к труду и команде», – сказал чех.
- Нгамале в команде 2 года.
- Ранее с ним продлили контракт.
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Источник: «Чемпионат»