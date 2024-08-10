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  • «Это неуважение к команде»: Личка – об игре динамовца Нгамале в матче с «Зенитом»

«Это неуважение к команде»: Личка – об игре динамовца Нгамале в матче с «Зенитом»

10 августа 2024, 20:07
18

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка недоволен игрой форварда Муми Нгамале в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

  • Камерунец не реализовал пенальти во 2-м тайме.

«Муми мог бить в касание, забивать гол с игры. Но он захотел сыграть красивее. И под конец могли забить второй.

Считаю, что должно быть уважение к работе, к своей команде. Но он не попал в створ. Это неуважение к труду и команде», – сказал чех.

  • Нгамале в команде 2 года.
  • Ранее с ним продлили контракт.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Нгамале Муми Личка Марцел
Комментарии (18)
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evgevg13
1723309806
На скамейку шахтера. Заслужил.
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...уефан
1723310126
...ну, вот и понеслась - тренер на игроков, игроки на тренера, отыгрались значит...
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DVOK68
1723310204
Обычно тренеры в подобных ситуациях всячески отмазывают/поддерживают обо....гося игрока по типу "проигрывает и выигрывает вся команда",и тому подобное словоблудие... Личка решил иначе)
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FCSpartakM
1723311052
100 % был уверен, что Нгамале не забьет. Вообще странное решение.
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JIEGEHDA
1723311582
Он решил стать лидером . Неуважение ? Ну из-за него именно в прошлом сезоне вы были в одном голе от чемпионства. Да да . Пробил плохо согласен . Но . Это лишь 4 тур .
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ivany4
1723313447
Рано Личка начал искать крайнего среди игроков. Ты не знал как он бьет пенальти, и в какой он форме сейчас? В игре всякое бывает, и у лучших из лучших не залетает. И не солидно устраивать разборки с игроками в сми.
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Горацио-ХогоФого-yandex
1723327922
Неуважение не в том , что не забил. Каждый может ошибиться, а то что вообще пошел бить пенальти, если знаешь, что не ты должен бить. Решил выпендриться Муми и облажался. Вот о чем говорил Личка.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1723369251
Пенальти левый. Судьям хотелось перестраховаться (мягко говоря). С этими "трактовками" надо что-то делать.
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