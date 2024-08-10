⚡ РПЛ. Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Динамо» (1:0) в матче лидеров турнира

В матче 4-го тура РПЛ «Зенит» победил московское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 55-й минуте забил нападающий петербуржцев Максим Глушенков. Для российского форварда это 9-й гол с начала сезона и 7-й в РПЛ.

В конце игры «Динамо» получило право на пенальти, который не реализовал форвард бело-голубых Муми Нгамалe. Его удар парировал Евгений Латышонок.

По ходу первого тайма травму ноги получил полузащитник «Зенита» Вендел в столкновении с Хорхе Карраскалем. Игрок «Динамо» получил за это нарушение желтую карточку, а бразилец был заменен.

«Зенит» укрепил лидерство в чемпионате России. У команды 12 очков и разница мячей 14:0. «Динамо» остается на втором месте с 9 очками.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Глушенков, 55.

Нереализованный пенальти: нет – Нгамале, 86.

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