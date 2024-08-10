Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ РПЛ. Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Динамо» (1:0) в матче лидеров турнира

⚡ РПЛ. Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Динамо» (1:0) в матче лидеров турнира

10 августа 2024, 19:27
116

В матче 4-го тура РПЛ «Зенит» победил московское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 55-й минуте забил нападающий петербуржцев Максим Глушенков. Для российского форварда это 9-й гол с начала сезона и 7-й в РПЛ.

В конце игры «Динамо» получило право на пенальти, который не реализовал форвард бело-голубых Муми Нгамалe. Его удар парировал Евгений Латышонок.

По ходу первого тайма травму ноги получил полузащитник «Зенита» Вендел в столкновении с Хорхе Карраскалем. Игрок «Динамо» получил за это нарушение желтую карточку, а бразилец был заменен.

«Зенит» укрепил лидерство в чемпионате России. У команды 12 очков и разница мячей 14:0. «Динамо» остается на втором месте с 9 очками.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Глушенков, 55.

Нереализованный пенальти: нет – Нгамале, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
ЭСК РФС вынес вердикт по фолу Карраскаля против Вендела 2
Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
Орлов назвал «бандитом» игрока «Динамо» 15
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (116)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1723307443
Латышонок красавец!
Ответить
порт
1723307609
Вратарь красавчик.
Ответить
...уефан
1723307727
...Личка и схему и тактику выбрал верную, респект, но не повезло чуть. Питер, с тремя очками, сработали два трансфера - Глушенков, Латышонок...
Ответить
Цугундeр
1723308057
Слегка объевшийся Зенит , конечно.. Но всё равно лучше этих грубиянов. Так охоту устроить на лидеров ..Это ещё Макарова не было.( Квёлый пенальти не помог Иванову заработать денюжку , хотя, какой он Иванов , после такого назначения..) И , да. Уберите Журавеля...Куда -нибудь..
Ответить
Zubo
1723308080
Мой Зенит !!!! Латышонок - супер, четвертый матч на ноль отстоял, пендаль левый отбил, красавец !Клаудиньо и Педро - Супер ! Глушенков - назабивал голов сколько некоторые за пол сезона не забивают, пендаль левый, отскок от туловища в руку в естественном положении…. Хотели на халяву качнуть ? Не получилось твари
Ответить
никo
1723308277
Молодцы ПАРНИ!! Вы Лучшие!
Ответить
Мордаванин
1723309195
кишка у мусарни тонка дажепротив возгордившегося зенита только по ногам и лупили
Ответить
БеZуМныЙ
1723310004
Отличных игроков купил Зенит. Провафлили соперники Глушенкова и Латышонка.
Ответить
Artemka444
1723310012
С победой Питер!!!!!
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1723318390
С победой Зенит
Ответить
Главные новости
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
4
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
1
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
14
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+