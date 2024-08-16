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ЭСК РФС вынес вердикт по фолу Карраскаля против Вендела

16 августа 2024, 17:58
2

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

  • Игру судил Сергей Иванов.
  • Петербуржцы победили со счетом 1:0.
  • «Зенит» обратился в ЭСК по поводу двух спорных моментов.

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неудалением игрока «Динамо» Хорхе Карраскаля на 47-й минуте матча [за фол против Вендела] и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 84-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не удалил с поля Хорхе Карраскаля («Динамо») на 47-й минуте матча.

Действия данного игрока в единоборстве за мяч с Венделом («Зенит») большинство членов комиссии расценивает как безрассудные. У игрока была попытка бороться за мяч и он сыграл в него в единоборстве с соперником, у него не было высокой скорости и интенсивности, однако игрок «Динамо» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника при совершении подката подобным образом.

Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота ФК «Зенит» на 84-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Вильмара Барриоса («Зенит») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемыми.

Рука защитника была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь, промежуточное касание мяча с телом данного игрока, после которого мяч практически не изменил направление своего движения, расценивается комиссией как рикошет, а не игра в мяч со стороны защитника, который рисковал быть наказанным, отставляя руку в сторону полета мяча подобным образом.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию, ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Вендел Карраскаль Хорхе
Комментарии (2)
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NewLife
1723821439
До "безрассудства" Жиго этому Карраскалю еще далеко))
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