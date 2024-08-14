Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (1:0).

«Динамо» провело хороший матч. Команда отлично подготовилась функционально и тактически. У «Зенита» не было много голевых возможностей, тем более 100-процентных, что в нынешних реалиях дорогого стоит. В отличие от предыдущих игр начала сезона, бело-голубые оборонялись значительно лучше. Способствовало этому возвращение Фабиана Бальбуэны.

В целом, динамовцы заслужили в этой игре ничью. Если бы Муми Нгамале реализовал пенальти, то получился бы закономерный результат. Во втором тайме команда Лички провела лучше, чем «Зенит», при этом первая половина была практически равной.

Питерцы столкнулись с самым сильным соперником с начала сезона. Эта встреча показала, что команда Семака сейчас выглядит лучше в организации обороны, нежели в прошлом сезоне, когда она чуть не упустила чемпионский титул. Большой объeм работы при игре в защите выполняет вся команда. Правда главному тренеру всe же пришлось провести все пять замен, чтобы освежить игру и удержать победный результат. «Зенит» победил по счeту, но не по игре.

Глушенков вновь оказался лучшим в составе питерского коллектива. Приобретение его и вратаря Евгения Латышонка – две большие трансферные удачи «Зенита» этим летом. Максим не только забивает, но и проделывает уйму черновой работы. Расцвет игры Глушенкова связан с новыми партнeрами, класс которых гораздо выше, нежели был у футболистов «Локомотива» и «Крыльев Советов».

Латышонок уже сейчас может спокойно конкурировать с Сафоновым за место основного вратаря сборной. Ещe неизвестно, сколько будет играть Матвей в «ПСЖ», а у Евгения есть постоянная игровая практика в «Зените», и проявляет себя питерский страж ворот очень хорошо. Взятый пенальти прибавит ему вистов.

Возможная травма Вендела может сильно ударить по игре «Зенита». Если повреждение после удара Карраскаля окажется серьeзным, то не исключено, что проблемы питерцев прошлого сезона вернутся.

Пенальти не вызвал сомнений у главного арбитра, хотя далеко не всегда в таких ситуациях судьи ставят мяч на «точку». Из-за этого к Сергею Иванову могут быть вопросы со стороны питерского коллектива. Навряд ли там будут сильно возмущаться после спасения Латышонка, но всe же», – написал Бубнов.

Единственный гол в матче забил на 55-й минуте Максим Глушенков. У «Динамо» на 86-й минуте не реализовал 11-метровый Муми Нгамале.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 12 очками после четырех туров. У «Динамо» 9 баллов и его в таблице догнал по очкам «Локомотив».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?