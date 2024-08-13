Орлов назвал «бандитом» игрока «Динамо»

Геннадий Орлов продолжает возмущаться фолом Хорхе Карраскаля против Вендела.

«Зенит» в субботу выиграл у «Динамо» со счетом 1:0.

Вендел был заменен на 52-й минуте из-за проблем с коленом.

У бразильца диагностировано растяжение связок. Он выбыл на 40 дней.

– «Зенит» в этом туре мог сыграть вничью с «Динамо», но Латышонок спас. А это ведь везение – с чего это Нгамале пошел бить пенальти? У них же есть Тюкавин, другие игроки.

Хотя Тюкавин в этом матче был вообще обезоружен, на голодном пайке. Надо ведь, чтобы партнеры помогали. Трудно сказать, почему так было.

– Но «Динамо» же боролось в Петербурге...

– Боролось. Вон Карраскаль сыграл полторы минуты – и «убил» Вендела! Выбил его из игры. Ну что, он с таким заданием вышел, что это такое – бить со всей силы, грубо, сзади, в центре поля?! Ну, никакой же опасности нет, Вендел и мяч уже вытолкнул.

Что за поступок такой? А Личка – улыбающийся... Хороший тренер, но что у тебя за бандит такой играет в команде? Сейчас неизвестно, на сколько вылетел Вендел...

– Наши бразильские коллеги назвали срок едва ли на полтора месяца...

– Вот, так что травма может быть серьезная. Без него «Зенит», конечно, тоже может играть, но зачем так поступать по отношению к коллеге по футболу? Это неспортивно, это хамство.

– У вас было ощущение, что этот матч «Зенита» с «Динамо» – игра тура, встреча лидеров?

– Нет, игра была напряженная. «Зенит» лидер, мог еще забить, он сильнее во всех линиях и доминирует. И видно, что у него еще есть огромный запас.

Что касается «Динамо», то посмотрим, что будет с ним дальше. Но в этом матче Личка ничего выдающегося не сделал.