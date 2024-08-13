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Орлов назвал «бандитом» игрока «Динамо»

13 августа 2024, 16:29
15

Геннадий Орлов продолжает возмущаться фолом Хорхе Карраскаля против Вендела.

  • «Зенит» в субботу выиграл у «Динамо» со счетом 1:0.
  • Вендел был заменен на 52-й минуте из-за проблем с коленом.
  • У бразильца диагностировано растяжение связок. Он выбыл на 40 дней.

– «Зенит» в этом туре мог сыграть вничью с «Динамо», но Латышонок спас. А это ведь везение – с чего это Нгамале пошел бить пенальти? У них же есть Тюкавин, другие игроки.

Хотя Тюкавин в этом матче был вообще обезоружен, на голодном пайке. Надо ведь, чтобы партнеры помогали. Трудно сказать, почему так было.

– Но «Динамо» же боролось в Петербурге...

– Боролось. Вон Карраскаль сыграл полторы минуты – и «убил» Вендела! Выбил его из игры. Ну что, он с таким заданием вышел, что это такое – бить со всей силы, грубо, сзади, в центре поля?! Ну, никакой же опасности нет, Вендел и мяч уже вытолкнул.

Что за поступок такой? А Личка – улыбающийся... Хороший тренер, но что у тебя за бандит такой играет в команде? Сейчас неизвестно, на сколько вылетел Вендел...

– Наши бразильские коллеги назвали срок едва ли на полтора месяца...

– Вот, так что травма может быть серьезная. Без него «Зенит», конечно, тоже может играть, но зачем так поступать по отношению к коллеге по футболу? Это неспортивно, это хамство.

– У вас было ощущение, что этот матч «Зенита» с «Динамо» – игра тура, встреча лидеров?

– Нет, игра была напряженная. «Зенит» лидер, мог еще забить, он сильнее во всех линиях и доминирует. И видно, что у него еще есть огромный запас.

Что касается «Динамо», то посмотрим, что будет с ним дальше. Но в этом матче Личка ничего выдающегося не сделал.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Вендел Карраскаль Хорхе Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1723556899
Логика дегенерата голубых трогать нельзя, а им ломать можно, где можно вспомнить прямой удар локтем в нос молодому киперу ЦСКА в прошлом розыгрыше кубка
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NewLife
1723557220
Предвзятость и бакланья слепота в глазах повредили рассудок Орлова)
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tushkanlz
1723559158
Всегда жаль травмированных...Здоровья им всем! Здоровья Венделу!
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Иван Петров 1986
1723560539
Да вендел твой тоже еще тот бандюган.
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FCSpartakM
1723563650
Зенит» лидер, мог еще забить - да, во втором тайме было уйма моментов)
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алдан2014
1723563905
Каждый кулик своё болото хвалит. Вот и Гена за своих топит. Ничего оригинального. А на клоунов ниже написавших...просто игнор
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Шустик
1723564744
масквабадовцем все дозволено - ух, сказал бы я правду всю!!!
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neim
1723568472
Эх, жаль Гена не арбитр, всех соперников Зенита по удалял бы, чтобы побеждать не мешали сволочи))).
Ответить
Каратель помойников
1723573631
Хенка не плачь,купят новую латинку, ещё краше прежней...денег докуя,газу тоже
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anatolich72
1723575358
А че алип творил в прошлом сезоне, это ответочка прилетает.
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