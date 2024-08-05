Канчельскис оценил соперников сборной России по сентябрьским матчам

Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к тому, что сборная России может в сентябре провести товарищеские встречи с Вьетнамом и Таиландом.

«Это хорошо. В такое время это будет нормально.

Вьетнам я видел, когда работал в Азии, это неплохая команда. Футбол там сейчас развивается, они многое взяли из Советского Союза, с наших футбольных школ.

Там есть интересные футболисты, будет любопытно посмотреть. В Азии они неплохо выступают, себя они зарекомендовали.

Про Таиланд ничего сказать не могу, средняя команда. Будет интересно посмотреть в сравнении», – заявил Канчельскис.