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  • Канчельскис оценил соперников сборной России по сентябрьским матчам

Канчельскис оценил соперников сборной России по сентябрьским матчам

5 августа 2024, 20:08

Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к тому, что сборная России может в сентябре провести товарищеские встречи с Вьетнамом и Таиландом.

«Это хорошо. В такое время это будет нормально.

Вьетнам я видел, когда работал в Азии, это неплохая команда. Футбол там сейчас развивается, они многое взяли из Советского Союза, с наших футбольных школ.

Там есть интересные футболисты, будет любопытно посмотреть. В Азии они неплохо выступают, себя они зарекомендовали.

Про Таиланд ничего сказать не могу, средняя команда. Будет интересно посмотреть в сравнении», – заявил Канчельскис.

  • Сборная России отстранена от официальных соревнований с 2022 года.
  • Последний товарищеский матч команда провела 7 июня против Белоруссии (4:0).

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Вьетнам Таиланд Канчельскис Андрей
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