Канчельскис оценил соперников сборной России по сентябрьским матчам

Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к тому, что сборная России может в сентябре провести товарищеские встречи с Вьетнамом и Таиландом.
«Это хорошо. В такое время это будет нормально.
Вьетнам я видел, когда работал в Азии, это неплохая команда. Футбол там сейчас развивается, они многое взяли из Советского Союза, с наших футбольных школ.
Там есть интересные футболисты, будет любопытно посмотреть. В Азии они неплохо выступают, себя они зарекомендовали.
Про Таиланд ничего сказать не могу, средняя команда. Будет интересно посмотреть в сравнении», – заявил Канчельскис.
- Сборная России отстранена от официальных соревнований с 2022 года.
- Последний товарищеский матч команда провела 7 июня против Белоруссии (4:0).
Источник: Legalbet