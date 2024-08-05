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Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

5 августа 2024, 17:38

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф в отборочном турнире Лиги Европы.

Первые матчи этой стадии состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.

Все пары выглядят так:

«Динамо Минск» / «Линкольн»«Андерлехт»

«Ягеллония» / «Буде Глимт» – «Панатинаикос» / «Аякс»

«Карабах» / «Лудогорец»«Петрокуб» / «Нью Сэйнтс»

«Партизан» / «Лугано»«Бешикташ»

ЛАСК – «Спарта» / ФКСБ

«Санта-Колома» / РФШ – «Слован» / АПОЭЛ

«Паневежис» / «Маккаби Тель-Авив» – «ТСЦ Бачка Топола»

«Мальме» / ПАОК – «Целе» / «Шэмрок Роверс»

«Мидтьюлланд» / «Ференцварош» – «КИ Клаксвик» / «Борац Баня-Лука»

«Мольде» / «Серкль Брюгге»«Риека» / «Эльфсборг»

«Брага» / «Серветт»«Трабзонспор» / «Рапид»

«Кривбасс» / «Виктория Пльзень» – «Хартс»

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Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Динамо Мн Андерлехт Панатинаикос Аякс Партизан Бешикташ Маккаби Брага Трабзонспор Кривбасс Виктория
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