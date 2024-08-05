Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф в отборочном турнире Лиги Европы.
Первые матчи этой стадии состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.
Все пары выглядят так:
«Динамо Минск» / «Линкольн» – «Андерлехт»
«Ягеллония» / «Буде Глимт» – «Панатинаикос» / «Аякс»
«Карабах» / «Лудогорец» – «Петрокуб» / «Нью Сэйнтс»
«Партизан» / «Лугано» – «Бешикташ»
ЛАСК – «Спарта» / ФКСБ
«Санта-Колома» / РФШ – «Слован» / АПОЭЛ
«Паневежис» / «Маккаби Тель-Авив» – «ТСЦ Бачка Топола»
«Мальме» / ПАОК – «Целе» / «Шэмрок Роверс»
«Мидтьюлланд» / «Ференцварош» – «КИ Клаксвик» / «Борац Баня-Лука»
«Мольде» / «Серкль Брюгге» – «Риека» / «Эльфсборг»
«Брага» / «Серветт» – «Трабзонспор» / «Рапид»
«Кривбасс» / «Виктория Пльзень» – «Хартс»
Источник: сайт УЕФА