Ханкич: «В Ростове чувствую себя безопаснее, чем в Австрии»

Летний новичок «Ростова» Хидает Ханкич доволен своим пребыванием в России.

30‑летний боснийский вратарь не видит проблем с безопасностью.

– Есть некоторые политические моменты, из‑за которых футболисты отказываются ехать в Россию.

– В «Ботеве», в котором я играл, владельцем был русский бизнесмен, все шеф‑скауты были русскими. Мой лучший друг агент Тимур Дагуев, шеф‑скаут Сергей Волох, Герман Чистяков, который был директором «Анжи», – русские, я их очень ценю, у них мышление такое же, как и у меня.

У них есть моральные ценности, которые я уважаю, и из‑за этого я всегда смотрю на Россию и людей здесь иначе, чем остальные.

– Вы чувствуете себя здесь в безопасности?

– Сто процентов. В Ростове я чувствую себя в безопасности больше, чем в Австрии, даже когда тренируюсь допоздна. В России я чувствую себя хорошо.

Ханкич перешел из «Ботева» за 100 тысяч евро.

Голкипер провел 1 матч за «Ростов» и пропустил 1 гол.

В Австрии он играл с 2001-го по 2011-й и с 2015-го по 2019-й год.

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