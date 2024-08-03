Ханкич: «В Ростове чувствую себя безопаснее, чем в Австрии»

Летний новичок «Ростова» Хидает Ханкич доволен своим пребыванием в России.
30‑летний боснийский вратарь не видит проблем с безопасностью.
– Есть некоторые политические моменты, из‑за которых футболисты отказываются ехать в Россию.
– В «Ботеве», в котором я играл, владельцем был русский бизнесмен, все шеф‑скауты были русскими. Мой лучший друг агент Тимур Дагуев, шеф‑скаут Сергей Волох, Герман Чистяков, который был директором «Анжи», – русские, я их очень ценю, у них мышление такое же, как и у меня.
У них есть моральные ценности, которые я уважаю, и из‑за этого я всегда смотрю на Россию и людей здесь иначе, чем остальные.
– Вы чувствуете себя здесь в безопасности?
– Сто процентов. В Ростове я чувствую себя в безопасности больше, чем в Австрии, даже когда тренируюсь допоздна. В России я чувствую себя хорошо.
- Ханкич перешел из «Ботева» за 100 тысяч евро.
- Голкипер провел 1 матч за «Ростов» и пропустил 1 гол.
- В Австрии он играл с 2001-го по 2011-й и с 2015-го по 2019-й год.
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