Назначены судьи на матчи 3-го тура РПЛ

РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат игры 3-го тура чемпионата России.
3 августа (суббота)
«Акрон» – «Динамо»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Французов.
«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Александр Богданов, Дмитрий Семенов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Владимир Москалев, АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Александр Колобаев.
«Рубин» – «Химки»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артем Любимов, АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Александр Гончар.
4 августа (воскресенье)
ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов; помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мартынов.
«Факел» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой; помощники судьи – Игорь Демешко, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков; помощники судьи – Алексей Ширяев, Рашид Абусуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Кукуляк, АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Эдуард Малый.
«Динамо Мх» – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Рафаэль Шафеев, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Тюмин.
5 августа (понедельник)
«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников; помощники судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.