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Назначены судьи на матчи 3-го тура РПЛ

2 августа 2024, 13:48
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РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат игры 3-го тура чемпионата России.

3 августа (суббота)

«Акрон» – «Динамо»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Александр Богданов, Дмитрий Семенов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Владимир Москалев, АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» – «Химки»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артем Любимов, АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Александр Гончар.

4 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов; помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мартынов.

«Факел» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой; помощники судьи – Игорь Демешко, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков; помощники судьи – Алексей Ширяев, Рашид Абусуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Кукуляк, АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо Мх» – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Рафаэль Шафеев, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Тюмин.

5 августа (понедельник)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников; помощники судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Краснодар Локомотив Спартак ЦСКА Ростов Рубин Ахмат Оренбург Факел Акрон Химки Динамо Мх Крылья Советов Нижний Новгород Мешков Виталий Сухой Алексей Шадыханов Павел Иванов Cергей Левников Кирилл Чистяков Артем Кукуян Павел Бобровский Ян
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ivany4
1722605825
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