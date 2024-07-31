«Спартак» согласовал трансфер Маркиньоса за 5 миллионов (Иван Карпов)

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос близок к переходу в «Спартак».

Как пишет журналист Иван Карпов, московский клуб согласовал трансфер 24-летнего бразильца с венгерской командой. Сумма сделки составит 5 миллионов евро.

«Спартак» подпишет с Маркиньосом контракт на три года, его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Маркиньос хочет перейти в «Локо», а не в «Спартак».

Игрок извинился за срыв трансфера в «Спартак».

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