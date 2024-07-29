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Маркиньос извинился за срыв трансфера в «Спартак»

29 июля 2024, 15:43
12

Появились подробности возможного трансфера нападающего «Ференцвароша» Маркиньоса в «Локомотив».

«Переговоры «Локо» и «Ференца» по Маркиньосу зашли в тупик: венгры требуют нереальные вещи. И если по рассрочке за 24-летнего футбика стороны договорились: 2,5 миллиона евро сразу + 1,5 мульта через год. То по тому, когда экс-клуб Станковича отпустит футболиста, есть вопросы. «Ференцварош» хочет дождаться прихода первого платежа и только тогда позволит игроку вылететь в Москву.

Еще одно требование: чтобы медицинское обследование он прошел в Будапеште до отбытия в Россию.

В Черкизово полагают, что «Ференц» уже не готов продавать бразильца, который в первом матче 2-го отборочного раунда ЛЧ сделал 1+2. Хотя сам Маркиньос извинился за ситуацию со слетевшим трансфером в «Спартак» и выражает большое желание перейти в «Локомотив», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Ранее сообщалось, что перейти в «Спартак» Маркиньоса убедил главный тренер Деян Станкович.
  • «Спартак» был готов заплатить за игрока 5 миллионов евро.
  • Маркиньос в соцсети подписался и на «Спартак», и на «Локомотив».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Ференцварош Спартак Маркиньос
Комментарии (12)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1722258127
Источник балабол Карпов
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serhio80
1722258437
доят смешариков)
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MazaiNN
1722258451
У нас новый аФтор? Что за сленг.
Ответить
...уефан
1722258635
...Ванке поверить - себя найэбать...
Ответить
Spartak_forv@
1722259467
Сюжет закручивается по классике Бразильских телесериалов
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Mirak92
1722260068
ТС накуренный был когда писал статью ?
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evgevg13
1722260384
Спартак, Локо... А может Торпэдо? Карпову надо продумать такой вариант и выдать "сенсацию"
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Arvlad
1722270348
А "извинение"-то где? Забыл впопыхах написать (автор текста)...
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zigbert
1722276745
Запутанная история, которой не видно конца.
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alefreddy
1722282918
пурга какая то никому не достался
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