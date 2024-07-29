Маркиньос извинился за срыв трансфера в «Спартак»

Появились подробности возможного трансфера нападающего «Ференцвароша» Маркиньоса в «Локомотив».

«Переговоры «Локо» и «Ференца» по Маркиньосу зашли в тупик: венгры требуют нереальные вещи. И если по рассрочке за 24-летнего футбика стороны договорились: 2,5 миллиона евро сразу + 1,5 мульта через год. То по тому, когда экс-клуб Станковича отпустит футболиста, есть вопросы. «Ференцварош» хочет дождаться прихода первого платежа и только тогда позволит игроку вылететь в Москву.

Еще одно требование: чтобы медицинское обследование он прошел в Будапеште до отбытия в Россию.

В Черкизово полагают, что «Ференц» уже не готов продавать бразильца, который в первом матче 2-го отборочного раунда ЛЧ сделал 1+2. Хотя сам Маркиньос извинился за ситуацию со слетевшим трансфером в «Спартак» и выражает большое желание перейти в «Локомотив», – написал инсайдер Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что перейти в «Спартак» Маркиньоса убедил главный тренер Деян Станкович.

«Спартак» был готов заплатить за игрока 5 миллионов евро.

Маркиньос в соцсети подписался и на «Спартак», и на «Локомотив».

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