Галактионов высказался о победе «Локомотива» над «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Ростовом».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Москвичи одержали домашнюю победу со счетом 1:0.

Единственный гол забил 19-летний воспитанник «Локо» Вадим Раков.

– Структурно игра дисциплинированная, моментов было предостаточно, но главное, что сзади на ноль сыграли. Это как раз был один из планов на игру, чтобы не ротировать линию защиты, а дать им прииграться и дисциплинированно сыграть в этой игре.

Конечно, довольны, особенно с учетом конкуренции, которая у нас есть. Ребята выходят и показывают свой уровень для того, чтобы быть лучше.

– У «Локомотива» было очень много моментов.

– Хорошо, что моменты есть. Организация игры в атаке говорит о том, что мы в принципе направление выбрали правильное, тут вопрос реализации.

Знаете, говорят, что голы стоят хороших денег. Стараемся реализацию подправлять. Надеемся на то, что у нас и люди появятся качественные, которые эти моменты будут реализовывать.

Не совсем корректно говорить о линиях и позициях. Ребята, которые выходят, показывают свой максимум, очень хорошо тренируются, ошибки есть, но нам надо организоваться и играть дисциплинированно.

Если появится игрок, который толкнет команду наверх по качеству и в индивидуальном плане, конечно, мы его возьмем.

У нас есть Наир (Тикнизян), Сулейманов, они тоже свою работу хорошо делают и добавляют конкуренции. Ребята, которые вышли во втором тайме, тоже. Атакующая группа провела большую работу в игре с «Динамо», надо было дать им паузу. Свой отрезок в 30 минут они отыграли тоже достаточно активно.

Раков – молодец. Сегодня шанс ему предоставился, он его использовал. Дальше будем давать больше игрового времени. Молодец, что реализовал свой шанс. Это посыл и другим молодым футболистам, что если шанс дают, его надо использовать.