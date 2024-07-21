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  • Зиньковский назвал причину, по которой «Спартак» проиграл «Оренбургу»

Зиньковский назвал причину, по которой «Спартак» проиграл «Оренбургу»

21 июля 2024, 20:50
6

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги матча с «Оренбургом». Московская команда уступила со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.

– Насколько удобный темп игры для вашей команды был выбран с первых минут?

– Я не играл с первых минут, но мы позволили сопернику играть больше в его футбол. Плохо сыграли все, будем исправлять дальше.

– Какая задача была у вас?

– В момент моего выхода мы пропустили второй гол, всe было уже предельно просто и понятно: нагружать фланг, навешивать, бить, стараться создавать какие‑то моменты. Вроде бы подходы были, но в завершающей стадии не хватило последнего удара.

– Ошибаюсь ли я, что на 75‑й минуте для «Спартака» закончилась игра?

– Нет, у нас было много моментов. Наверное, ошибаетесь.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Зиньковский Антон
Комментарии (6)
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k611
1721585934
Играли хреново, только и всего
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...короче
1721586162
..."Ссы в глаза - божья роса"...
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Anton1969
1721586171
Позорище, а не игра!!! Опять волосатая обезьяна накосячила в воротах!!!
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timon2401
1721588150
"Ошибаюсь ли я что на 75 минуте игра для Спартака закончилась?" " Ошибаетесь, она закончилась гороздо раньше, когда в основном составе те же бездари что и в прошлом году!! толи ещё будет!!!"
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Серый212918
1721589288
Плохому танцору, всегда фаберже мешают. Играть надо, а не понты колотить.
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Константин-Шапкин-google
1721627109
Вот это команда! За два тайма не показать ничего нужно уметь. Такое ощущение что игроки тренируют любого тренера.
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