Зиньковский назвал причину, по которой «Спартак» проиграл «Оренбургу»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги матча с «Оренбургом». Московская команда уступила со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.

– Насколько удобный темп игры для вашей команды был выбран с первых минут?

– Я не играл с первых минут, но мы позволили сопернику играть больше в его футбол. Плохо сыграли все, будем исправлять дальше.

– Какая задача была у вас?

– В момент моего выхода мы пропустили второй гол, всe было уже предельно просто и понятно: нагружать фланг, навешивать, бить, стараться создавать какие‑то моменты. Вроде бы подходы были, но в завершающей стадии не хватило последнего удара.

– Ошибаюсь ли я, что на 75‑й минуте для «Спартака» закончилась игра?

– Нет, у нас было много моментов. Наверное, ошибаетесь.