Черчесов признался, что болел за «Зенит» в прошлом сезоне РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на ютуб-канале «Рашен Football» сообщил, что поддерживал «Зенит» в прошлом сезоне.

– В «Зенит» пошли бы работать?

– В «Зените» работает мой товарищ Богданыч, делает великолепную работу. В том году мы часто переписывались, чаще, чем обычно, потому что я видел, что не так просто. В «Ференцвароше» я это проходил сам на своей шкуре, когда ты пятый раз чемпион, уже притирается.

Вроде делаешь свою работу так же, но окружение уже [ведeт себя] так, как будто всe само собой должно быть. Ничего само собой не бывает! Поэтому в том году в какой-то степени стал болельщиком «Зенита». В какой-то степени!