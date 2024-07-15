Черчесов признался, что болел за «Зенит» в прошлом сезоне РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на ютуб-канале «Рашен Football» сообщил, что поддерживал «Зенит» в прошлом сезоне.
– В «Зенит» пошли бы работать?
– В «Зените» работает мой товарищ Богданыч, делает великолепную работу. В том году мы часто переписывались, чаще, чем обычно, потому что я видел, что не так просто. В «Ференцвароше» я это проходил сам на своей шкуре, когда ты пятый раз чемпион, уже притирается.
Вроде делаешь свою работу так же, но окружение уже [ведeт себя] так, как будто всe само собой должно быть. Ничего само собой не бывает! Поэтому в том году в какой-то степени стал болельщиком «Зенита». В какой-то степени!
- Черчесов в 2016-2021 годах тренировал сборную России.
- В июне тренер принял сборную Казахстана.
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
Источник: «Чемпионат»