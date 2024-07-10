Ди Мария заявил об уходе из сборной Аргентины

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил об уходе из команды.

«Я не готов к своей последней игре за национальную команду, но пришло время.

Что бы ни случилось в финале Кубка Америки, я думаю, что смогу уйти через парадную дверь. Я отдал все. Я всегда отдавал свою жизнь за эту майку», – сказал Ди Мария.