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Ди Мария заявил об уходе из сборной Аргентины

10 июля 2024, 14:28

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил об уходе из команды.

«Я не готов к своей последней игре за национальную команду, но пришло время.

Что бы ни случилось в финале Кубка Америки, я думаю, что смогу уйти через парадную дверь. Я отдал все. Я всегда отдавал свою жизнь за эту майку», – сказал Ди Мария.

  • Таким образом, последним матчем 36-летнего игрока за Аргентину станет финал Кубка Америки.
  • Игра состоится 15 июля по московскому времени. Соперником будет Уругвай или Колумбия.
  • На счету Ди Марии 144 матча за Аргентину, 31 гол.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Аргентина. Примера Кубок Америки Аргентина Ди Мария Анхель
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