Ди Мария заявил об уходе из сборной Аргентины

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил об уходе из команды.
«Я не готов к своей последней игре за национальную команду, но пришло время.
Что бы ни случилось в финале Кубка Америки, я думаю, что смогу уйти через парадную дверь. Я отдал все. Я всегда отдавал свою жизнь за эту майку», – сказал Ди Мария.
- Таким образом, последним матчем 36-летнего игрока за Аргентину станет финал Кубка Америки.
- Игра состоится 15 июля по московскому времени. Соперником будет Уругвай или Колумбия.
- На счету Ди Марии 144 матча за Аргентину, 31 гол.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо