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Кафанов сказал, чему тренеры будут учиться у Карпина

9 июля 2024, 13:23
5

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о тренерской работе Валерия Карпина.

«Наша команда пока единственная в РПЛ старается развиваться в том направлении, чтобы использовать вратаря как полевого игрока. Это непросто, потому что так до нас никто не играл, и мы идeм через свои ошибки. И Валерий Георгиевич, и все мы набиваем шишки. Уверен, что придeт время, когда наши российские тренеры начнут играть с такой же философией.

Уверен, что Валерий Карпин – тот человек, у которого будут учиться, потому что так, как в Европе, никто в России не играет. Марцел Личка старается ставить такую игру в «Динамо», есть «Оренбург» с Деограсией, но это иностранные тренеры.

«Ростов» ушeл дальше остальных. В плане развития именно современного футбола, в который сейчас играют в Европе. Если вы посмотрите Лигу чемпионов, все восемь четвертьфиналистов последнего розыгрыша играют в этом ключе.

Многие критикуют Карпина, но никто ни разу не сказал, да даже не заметил, что в Европе все давно так играют. И я не слышал ни разу по телевизору, чтобы комментаторы сказали про европейскую команду: «Зачем они так играют? Зачем этот вратарь так играет? Зачем они рискуют?» Зато когда играет «Ростов», критики очень много», – сказал Кафанов.

  • В прошлом сезоне «Ростов» занял 7-е место в РПЛ.
  • Команда закончила сезон с разницей мячей 43:46.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий Кафанов Виталий
Комментарии (5)
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Цугундeр
1720522455
Ну , бонусную программу Виталик отбарабанил чётко..) Вопрос созрел другого плана.. Где ростовский легион , ребята ? Где стройные манипулы? Где МАКС Лициний Красс"ава , в конце-концов ?) Скушна нюхать навоз и помёт однообразный..
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Spartak_forv@
1720531165
Дело не в том,что так играют в Европе.А в наборе имеющихся исполнителей.Если нашим вратарям на пальцах разложить,как играет Нойер, где и когда открывается,они как Нойер играть не станут
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