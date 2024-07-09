Кафанов сказал, чему тренеры будут учиться у Карпина

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о тренерской работе Валерия Карпина.

«Наша команда пока единственная в РПЛ старается развиваться в том направлении, чтобы использовать вратаря как полевого игрока. Это непросто, потому что так до нас никто не играл, и мы идeм через свои ошибки. И Валерий Георгиевич, и все мы набиваем шишки. Уверен, что придeт время, когда наши российские тренеры начнут играть с такой же философией.

Уверен, что Валерий Карпин – тот человек, у которого будут учиться, потому что так, как в Европе, никто в России не играет. Марцел Личка старается ставить такую игру в «Динамо», есть «Оренбург» с Деограсией, но это иностранные тренеры.

«Ростов» ушeл дальше остальных. В плане развития именно современного футбола, в который сейчас играют в Европе. Если вы посмотрите Лигу чемпионов, все восемь четвертьфиналистов последнего розыгрыша играют в этом ключе.

Многие критикуют Карпина, но никто ни разу не сказал, да даже не заметил, что в Европе все давно так играют. И я не слышал ни разу по телевизору, чтобы комментаторы сказали про европейскую команду: «Зачем они так играют? Зачем этот вратарь так играет? Зачем они рискуют?» Зато когда играет «Ростов», критики очень много», – сказал Кафанов.