Экс-игрок «Зенита-2» рассказал, как Радимов запустил в него бутылку в раздевалке

Бывший игрок «Зенита-2» Вячеслав Зинков вспомнил время игры под руководством Владислава Радимова.

– Вы были капитаном «Зенита-2» при Владиславе Радимове. Можно сказать, что он внес большой вклад в вас как игрока?

– Да, с полной ответственностью готов это заявить. При нем я почувствовал какую-то особенную, наверное, любовь к футболу. В том смысле, что это все-таки игра. Футболист не должен бояться играть в футбол. В России зачастую команды давят на результат, и под этим давлением игроки не показывают всех своих качеств и возможностей. При Радимове я понимал, что результат важен, но при этом ты не чувствуешь себя скованным. Ты не боишься играть в футбол, ты не боишься ошибиться. Это очень помогало. И помогает до сих пор.

– Радимов страшен в гневе?

– Да. Один раз была история. В перерыве матча он забегает в раздевалку, что-то кричит: «Зинков…». Я говорю: «Что?». И в мою сторону летит бутылка с водой. В целом это ничем не закончилось.

– А за что он так?

– Что-то я делал не так. Конкретно уже не помню детали, все-таки много лет прошло. Но потом все было нормально. Никаких обид и никакой злости я не держу. Я очень благодарен ему. Даже за этот эпизод. Поскольку это показало его вовлеченность и эмоциональность.