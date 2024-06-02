Стали известны 29 из 36 участников основного этапа нового сезона ЛЧ

Определились 29 команд-участниц лигового этапа Лиги чемпионов следующего сезона. Благодаря победе «Реала» в финале путевку в основной этап получил «Шахтер».
Участие в лиговом этапе гарантировали:
- «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Жирона» (все – Испания);
- «Аталанта», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» (все – Италия);
- «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла» (все – Англия);
- «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д (все – Германия);
- «ПСЖ», «Монако», «Брест» (все – Франция);
- ПСВ, «Фейеноорд» (оба – Нидерланды);
- «Спортинг», «Бенфика» (оба – Португалия);
- «Брюгге» (Бельгия);
- «Селтик» (Шотландия);
- «Штурм» (Австрия);
- «Шахтeр» (УПЛ).
Еще семь участников лигового этапа станут известны после квалификации.