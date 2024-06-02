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    • Стали известны 29 из 36 участников основного этапа нового сезона ЛЧ

    Стали известны 29 из 36 участников основного этапа нового сезона ЛЧ

    Определились 29 команд-участниц лигового этапа Лиги чемпионов следующего сезона. Благодаря победе «Реала» в финале путевку в основной этап получил «Шахтер».

    Участие в лиговом этапе гарантировали:

    Еще семь участников лигового этапа станут известны после квалификации.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2024 08:57
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    Комментарии (2)
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    Romeo 123
    1717316714
    Что не говори , шахтёр достоин участвовать в новом формате лч
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    SuperNils
    1717325623
    Зинит не вижу.
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