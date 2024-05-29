Семак прокомментировал сравнения с Романцевым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос том, является ли он более сильным тренером, чем Олег Романцев.
– Вы обошли Романцева по количеству чемпионств, завоеванных суммарно в тренерской и игровой карьере.
– Самое главное – результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует.
– Кто сильнее как тренер – вы или Олег Иванович?
– Конечно, Олег Иванович.
- В минувшем сезоне 48-летний Семак привел «Зенит» к шестому чемпионству подряд.
- Помимо 6 титулов в качестве тренера, он 5 раз завоевывал золотые медали РПЛ в роли игрока.
- Романцев в качестве тренера 8 раз был чемпионом России и 1 раз – чемпионом СССР. Также он 1 раз был чемпионом СССР в роли игрока.
Источник: «Матч ТВ»