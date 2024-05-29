Семак прокомментировал сравнения с Романцевым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос том, является ли он более сильным тренером, чем Олег Романцев.

– Вы обошли Романцева по количеству чемпионств, завоеванных суммарно в тренерской и игровой карьере.

– Самое главное – результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует.

– Кто сильнее как тренер – вы или Олег Иванович?

– Конечно, Олег Иванович.