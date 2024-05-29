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Семак прокомментировал сравнения с Романцевым

29 мая 2024, 07:52
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос том, является ли он более сильным тренером, чем Олег Романцев.

– Вы обошли Романцева по количеству чемпионств, завоеванных суммарно в тренерской и игровой карьере.

– Самое главное – результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует.

– Кто сильнее как тренер – вы или Олег Иванович?

– Конечно, Олег Иванович.

  • В минувшем сезоне 48-летний Семак привел «Зенит» к шестому чемпионству подряд.
  • Помимо 6 титулов в качестве тренера, он 5 раз завоевывал золотые медали РПЛ в роли игрока.
  • Романцев в качестве тренера 8 раз был чемпионом России и 1 раз – чемпионом СССР. Также он 1 раз был чемпионом СССР в роли игрока.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег Семак Сергей
Комментарии (5)
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sochi-2013
1716958918
– Кто сильнее как тренер – вы или Олег Иванович? Некорректный вопрос. Мягко говоря!
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Spartak_forv@
1716960029
Сравнивать их неуместно.Разные времена,разные команды,разные условия…
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Бригадный
1716960444
Оба были отличными игроками. А насчет тренерства ... ОИР выигрывал чемпионаты, в которых у него конкурентами были только Ротор и изредка Алания. Семак выигрывал чемпионаты в мощнейшей конкуренции с хорошо укомплектованными соперниками - Спартаком, Краснодаром, Локо, ЦСКА и прочими авторитетами. Еврокубки? Не завоеваны ни ОИР, ни Семаком. Но промежуточные результаты в еврокубках у ОИР посолидней. По большому счету, можем фиксировать ничью. Равны!
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rash1959
1716962409
Какой мудель, и по каким критериям может сравнивать тренера и физрука? Ну конечно же, срач тв...
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Бригадный
1716990805
Хотя, и то дело. По сравнению с Фергюсоном и ОИР, и СЕМАК - "ЛЮДИ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОГО РОСТА"
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