Личка рассказал, на что в России тратит «очень много» денег

Тренер «Динамо» Марио Личка рассказал, что они с братом Марцелом нередко передвигаются на электросамокате.
«Когда погода хорошая, мы с Марцелом берем самокаты через приложение. У меня нет подписки. Сколько трачу на самокаты? Не знаю точно, не считал. Но очень много!
Мы живем в пяти минутах езды на машине от базы, на самокате выходит минут десять. Нам нравится, когда погода хорошая», – сказал Личка.
- Братья в «Динамо» год.
- Команда в 3 очках от 1-го места РПЛ и претендует на титул в Фонбет Кубке России.
- «Динамо» без трофеев 29 лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»