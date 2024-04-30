Личка рассказал, на что в России тратит «очень много» денег

Тренер «Динамо» Марио Личка рассказал, что они с братом Марцелом нередко передвигаются на электросамокате.

«Когда погода хорошая, мы с Марцелом берем самокаты через приложение. У меня нет подписки. Сколько трачу на самокаты? Не знаю точно, не считал. Но очень много!

Мы живем в пяти минутах езды на машине от базы, на самокате выходит минут десять. Нам нравится, когда погода хорошая», – сказал Личка.