Федотов назвал сильнейших игрока и тренера в истории футбола

Главного тренера ЦСКА Владимира Федотова спросили про лучших игрока и тренера в истории.

«Ну, на данный момент мы говорим, что это Лионель Месси.

Тренер? По статусу я бы ответил, что это Алекс Фергюсон. Симбиоз, как говорится, и человеческих качеств, и отношение к команде, и то, что он давал команде. Из современных назову Юргена Клоппа», – сказал Федотов.