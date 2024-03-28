Федотов назвал сильнейших игрока и тренера в истории футбола

Главного тренера ЦСКА Владимира Федотова спросили про лучших игрока и тренера в истории.
«Ну, на данный момент мы говорим, что это Лионель Месси.
Тренер? По статусу я бы ответил, что это Алекс Фергюсон. Симбиоз, как говорится, и человеческих качеств, и отношение к команде, и то, что он давал команде. Из современных назову Юргена Клоппа», – сказал Федотов.
- Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 годах.
- Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Федотов в прошлом году привел ЦСКА к победе в Фонбет Кубке России.
Источник: ютуб-канал ЦСКА