Зарема рассказала, когда разочаровалась в Абаскале

Зарема Салихова объяснила, почему изменилось ее отношение к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
«В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания.
Может и третьим закончить на фоне «Динамо», у которого ноль на трансферы, вечно покидающего «Зенит» Клаудиньо с другими бразильцами, ЦСКА, который закупается исключительно футболистами из стран СНГ.
«Рубин» без Хвичи… Кто-нибудь может назвать состав «Рубина»? И ещe «Сочи», который борется в стыковой зоне.
Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте. Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений. Вопрос, сколько минут на поле им отведут.
Будет ли реформа в «Спартаке» при непопадании в топ-3? Не будет, расскажут, что надо работать, проект в долгую перспективу, ну, как обычно», – сказала супруга Леонида Федуна.
- «Спартак» вылетел от «Акрона» из Фонбет Кубка России.
- Это произошло в апреле 2023 года.
- На зимнюю паузу спартаковцы ушли на 5-м месте в таблице РПЛ.