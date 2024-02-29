Зарема рассказала, когда разочаровалась в Абаскале

Зарема Салихова объяснила, почему изменилось ее отношение к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания.

Может и третьим закончить на фоне «Динамо», у которого ноль на трансферы, вечно покидающего «Зенит» Клаудиньо с другими бразильцами, ЦСКА, который закупается исключительно футболистами из стран СНГ.

«Рубин» без Хвичи… Кто-нибудь может назвать состав «Рубина»? И ещe «Сочи», который борется в стыковой зоне.

Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте. Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений. Вопрос, сколько минут на поле им отведут.

Будет ли реформа в «Спартаке» при непопадании в топ-3? Не будет, расскажут, что надо работать, проект в долгую перспективу, ну, как обычно», – сказала супруга Леонида Федуна.