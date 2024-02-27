Семин ответил, чья работа в «Зените» лучше – Семака или Адвоката

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил работу Сергея Семака в «Зените».

«Сергей – большой молодец. Бьeт все рекорды на посту главного тренера «Зенита».

В Санкт-Петербурге какие только тренеры не работали – и Дик Адвокат, и Лучано Спаллетти. Но Семак работает лучше всех. Наверное, всe закономерно. Он хорошо знает свою работу и футбол в целом. У него отличный опыт работы игроком и тренером. Крепкого здоровья и удачи ему», – сказал Семин.