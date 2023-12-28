Лунев может вернуться в РПЛ

Два российских клуба нацелились на российского вратаря азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунева. По данным Inkazan, в услугах 32-летнего голкипера заинтересованы «Рубин» и «Ростов».

В текущем сезоне Лунeв принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 14 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт игрока с «Карабахом» рассчитан до середины 2024 года.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток