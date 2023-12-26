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    • Экс-игрок «Спартака» Мор назвал двух главных претендентов на отставку в РПЛ

    Экс-игрок «Спартака» Мор назвал двух главных претендентов на отставку в РПЛ

    Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор рассказал о главных кандидатах на отставку в клубах РПЛ.

    «Первый, кто мне приходит в голову, к сожалению, это Сергей Игнашевич. Думаю, что ему тяжелее всего.

    Во‑первых, «Балтика» идет на последнем месте в турнирной таблице. Во‑вторых, в клубе поменялось руководство. Когда меняется руководство, то первое, что приходит в голову, что каждому хочется тренера, которому он доверяет. И Здесь Сергею Игнашевичу будет очень тяжело.

    Также сложно будет Мирославу Ромащенко из «Ахмата». Он и в клубе сложном работает, где могут тренера на эмоциях заменить. И пока результаты не те, которых бы хотелось», – сказал Мор.

    • Чемпионат России возобновится после зимней паузы в марте 2024 года.
    • «Балтика» занимает 15-е место в РПЛ с 13 очками.
    • «Ахмат» идет 13-м с 17 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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