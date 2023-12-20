Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера

Во вторник состоялись три матча 18-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» и «Севилья» победили. Андалусийцы разгромили «Гранаду» со счетом 3:0 в первой игре после назначения нового тренера.
«Атлетико» дома потерял очки с «Хетафе» – ничья 3:3. Мадридцы пропустили два гола в концовке встречи. С 38-й минуты они играли вдесятером.
Испания. Примера. 17-й тур
Райо Вальекано – Валенсия – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Каньос, 61.
Удаление: нет – Корреа, 90+1.
Голы: 0:1 – Педроса, 23; 0:2 – Окампос, 32; 0:3 – Рамос, 49.
Голы: 1:0 – Гризманн, 44; 1:1 – Майорал, 53; 2:1 – Мората, 63; 3:1 – Гризманн (с пенальти), 69; 3:2 – Родригес, 86; 3:3 – Майорал (с пенальти), 90+3.
Удаление: Савич, 38 – нет.
Источник: «Бомбардир»