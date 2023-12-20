Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера

Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера

20 декабря 2023, 01:33

Во вторник состоялись три матча 18-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» и «Севилья» победили. Андалусийцы разгромили «Гранаду» со счетом 3:0 в первой игре после назначения нового тренера.

«Атлетико» дома потерял очки с «Хетафе» – ничья 3:3. Мадридцы пропустили два гола в концовке встречи. С 38-й минуты они играли вдесятером.

Испания. Примера. 17-й тур

Райо Вальекано – Валенсия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Каньос, 61.

Удаление: нет – Корреа, 90+1.

Гранада – Севилья – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Педроса, 23; 0:2 – Окампос, 32; 0:3 – Рамос, 49.

Атлетико – Хетафе – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 44; 1:1 – Майорал, 53; 2:1 – Мората, 63; 3:1 – Гризманн (с пенальти), 69; 3:2 – Родригес, 86; 3:3 – Майорал (с пенальти), 90+3.

Удаление: Савич, 38 – нет.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Еще по теме:
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб 3
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико» 2
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Атлетико Райо Вальекано Валенсия Севилья Гранада
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
4
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
1
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
15
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
2
Все новости
Все новости
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:10
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
2
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
06:50
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
06:26
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
Вчера, 19:41
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
Вчера, 16:35
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
Вчера, 15:10
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
Вчера, 11:47
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
Вчера, 08:43
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
Вчера, 02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
8
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+