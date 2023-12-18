«Севилья» объявила имя нового тренера – это не Абаскаль

Севилья не так популярна как наш народный и впопулярный спам Велик)) Рыжий им отказал категорично))
Кике Санчес Флорес официально возглавил «Севилью».
Он сменил на посту главного тренера уволенного два дня назад Диего Алонсо.
Контракт с Флоресом рассчитан до 2025 года.
- «Севилья» занимает 17-е место в таблице Примеры с 13 очками в 16 турах.
- Последним местом работы Флореса был «Хетафе».
- Сообщалось, что испанский клуб рассматривал кандидатуру Гильермо Абаскаля из «Спартака».
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