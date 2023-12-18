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    «Севилья» объявила имя нового тренера – это не Абаскаль

    Кике Санчес Флорес официально возглавил «Севилью».

    Он сменил на посту главного тренера уволенного два дня назад Диего Алонсо.

    Контракт с Флоресом рассчитан до 2025 года.

    • «Севилья» занимает 17-е место в таблице Примеры с 13 очками в 16 турах.
    • Последним местом работы Флореса был «Хетафе».
    • Сообщалось, что испанский клуб рассматривал кандидатуру Гильермо Абаскаля из «Спартака».

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    Источник: сайт «Севильи»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +955

      TIMOTHY 13 минут назад

      Севилья не так популярна как наш народный и впопулярный спам Велик)) Рыжий им отказал категорично))

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