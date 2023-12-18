Радимов сообщил о варианте Абаскаля с «Севильей» и назвал кандидатов на замену испанца

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сказал, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является претендентом на пост главного тренера «Севильи».

– Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи». Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется.

– Кто придет вместо него, Валерий Карпин?

– Там [Александр] Мостовой есть (смеется). Мое мнение: Карпин – идеальная фигура для «Спартака».