Радимов сообщил о варианте Абаскаля с «Севильей» и назвал кандидатов на замену испанца

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сказал, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является претендентом на пост главного тренера «Севильи».
– Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи». Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется.
– Кто придет вместо него, Валерий Карпин?
– Там [Александр] Мостовой есть (смеется). Мое мнение: Карпин – идеальная фигура для «Спартака».
- Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.
- Московский клуб занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 матчей.
Источник: «Матч ТВ»