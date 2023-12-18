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    • Радимов сообщил о варианте Абаскаля с «Севильей» и назвал кандидатов на замену испанца

    Радимов сообщил о варианте Абаскаля с «Севильей» и назвал кандидатов на замену испанца

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сказал, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является претендентом на пост главного тренера «Севильи».

    – Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи». Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется.

    – Кто придет вместо него, Валерий Карпин?

    – Там [Александр] Мостовой есть (смеется). Мое мнение: Карпин – идеальная фигура для «Спартака».

    • Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.
    • Московский клуб занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      mahan 7 минут назад

      Абаскаль в Севилье, это очень смешно... Главное, чтобы из Спартака ушёл бы скорее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2289

      Bozigit 1 час назад

      Саламыча не скидывать )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1773

      k611 1 час назад

      Что ж ему всё Спартак покоя не даёт...

      1
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