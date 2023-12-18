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  • Радимов сообщил о варианте Абаскаля с «Севильей» и назвал кандидатов на замену испанца

Радимов сообщил о варианте Абаскаля с «Севильей» и назвал кандидатов на замену испанца

18 декабря 2023, 09:36
4

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сказал, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является претендентом на пост главного тренера «Севильи».

– Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи». Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется.

– Кто придет вместо него, Валерий Карпин?

– Там [Александр] Мостовой есть (смеется). Мое мнение: Карпин – идеальная фигура для «Спартака».

  • Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.
  • Московский клуб занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Севилья Карпин Валерий Радимов Владислав Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (4)
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k611
1702883671
Что ж ему всё Спартак покоя не даёт...
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Bozigit
1702884996
Саламыча не скидывать )
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mahan
1702889522
Абаскаль в Севилье, это очень смешно... Главное, чтобы из Спартака ушёл бы скорее
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SLADE2019
1702891916
В Испании не такие клоуны работают, как в Спартаке. Какая Севилья? Хотя, он может там на планшетке схемы изображать, или другую техническую работу исполнять.
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