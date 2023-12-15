Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Сборная ФНЛ бросила вызов РПЛ

    Сборная ФНЛ хочет провести товарищеский матч со сборной РПЛ.

    «Игра со сборной Медиалиги прошла фантастически, все довольны. Мы говорим о следующем шаге. Думаю, готовы бросить вызов нашим коллегам из РПЛ. Полностью готовы бросить вызов сборной РПЛ. У них тоже такого никогда не было.

    Только представьте команду, в которой играют Кирилл Гоцук, Эрик Бикфалви, Вильмар Барриос… Красиво же?» – сказал заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Ранее сборная ФНЛ разгромила сборную Медиалиги.
    • Кортава также работает в Медиалиге.
    • РПЛ и Первая лига возобновятся в марте.

    Новости по теме
    Божович не согласен, что Петербург – футбольная столица: «До 1992 года про «Зенит» никто не знал» 1
    Судья Лапочкин рассказал, как его возили перед матчем на кладбище: «После игры можешь тут оказаться»
    Карпины выложили романтичное новогоднее фото
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+