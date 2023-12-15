Сборная ФНЛ бросила вызов РПЛ

Сборная ФНЛ хочет провести товарищеский матч со сборной РПЛ.

«Игра со сборной Медиалиги прошла фантастически, все довольны. Мы говорим о следующем шаге. Думаю, готовы бросить вызов нашим коллегам из РПЛ. Полностью готовы бросить вызов сборной РПЛ. У них тоже такого никогда не было.

Только представьте команду, в которой играют Кирилл Гоцук, Эрик Бикфалви, Вильмар Барриос… Красиво же?» – сказал заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава в эфире телеканала «Матч Премьер».