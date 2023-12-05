Шалимов: «Прыжок Бериши — это такая провокация. Абаскаля не оправдываю, но понимаю»

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментироввал ситуацию в матче 17-го тура РПЛ с прыжком полузащитника грозненцев Бернарда Бериши в техническую зону «Спартака». После этого главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

«Ну я Беришу знаю… Ну это провокация. Я на месте Абаскаля подставился бы чуть, чтобы он меня задел, и все – ему красная. На самом деле, по регламенту, если ты агрессивно заходишь в техническую зону соперника, то это красная. Видимо на ВАР этот пункт правил не знали.

Этот прыжок – это такая провокация. Я Абаскаля не оправдываю, но я его понимаю. По идее, там все должно было закончиться массовой дракой. Я не знаю, как они сдержались. Если бы это было в Италии, когда я еще играл, то он [Бериша] оттуда бы не вышел. Там просто была бы жесть. Я Беришу знаю, он такое может исполнить», – сказал Шалимов.