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    • Шалимов: «Прыжок Бериши — это такая провокация. Абаскаля не оправдываю, но понимаю»

    Шалимов: «Прыжок Бериши — это такая провокация. Абаскаля не оправдываю, но понимаю»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментироввал ситуацию в матче 17-го тура РПЛ с прыжком полузащитника грозненцев Бернарда Бериши в техническую зону «Спартака». После этого главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

    «Ну я Беришу знаю… Ну это провокация. Я на месте Абаскаля подставился бы чуть, чтобы он меня задел, и все – ему красная. На самом деле, по регламенту, если ты агрессивно заходишь в техническую зону соперника, то это красная. Видимо на ВАР этот пункт правил не знали.

    Этот прыжок – это такая провокация. Я Абаскаля не оправдываю, но я его понимаю. По идее, там все должно было закончиться массовой дракой. Я не знаю, как они сдержались. Если бы это было в Италии, когда я еще играл, то он [Бериша] оттуда бы не вышел. Там просто была бы жесть. Я Беришу знаю, он такое может исполнить», – сказал Шалимов.

    • «Ахмат» одержал победу со счетом 2:1.
    • Гильермо Абаскаль приглашен на заседание КДК по этой ситуации.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77

      WE ARE FOR PETER 3 часа назад

      Самые провокаторы в спартаке! Имхо

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      Рейтинг: +733

      TIMOTHY 4 часа назад

      Осуждают Беришу в основном спартачи,бывшие и настоящие) ну и парочка подсвинок страны) кто то удивился? Я нет,это спартаковский стиль такой ныть и визжать на всю страну,привлечь внимание,глядишь и пенальти судьи чаще давать будут!)

      1
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      Рейтинг: +2820

      моэм 5 часов назад

      Добавлю , Оскорбление со скамейки Спартака слышали и на трибуне и если бы Бериша никак не отреагировал бы . то чеченцы перестали бы считать его мужчиной ...это Восток . и в другой обстановке Абаскалю могли и отрезать кое что .

      2
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      Рейтинг: +2820

      моэм 5 часов назад

      Почему то никто не задаётся вопросом ___почему Бериша , уже побежавший поздравлять Гамида , резко развернулся и полетел на Абаскаля ....вариант первый - потому что Бериша дурак....вариант второй - пробегая мимо , Бериша услышал от Абаскаля или со скамейки Спартака , что то оскорбительное ....лично я склоняюсь ко второму варианту ....P.S. думаю что если бы восточный парень Бериша был уверен что оскорбление шло конкретно от Абаскаля , он бы и засадил конкретно Абаскалю .

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      Рейтинг: +517

      Bez Imeni > моэм 5 часов назад

      Ну так себе восточный парень, он косовец так то

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      Рейтинг: +3793

      alefreddy 6 часов назад

      провокатора к ответу

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      Рейтинг: +355

      =Cпapтак= 6 часов назад

      этой берише ноги сломать надо чтоб больше не прыгал

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