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  • Шалимов: «Прыжок Бериши — это такая провокация. Абаскаля не оправдываю, но понимаю»

Шалимов: «Прыжок Бериши — это такая провокация. Абаскаля не оправдываю, но понимаю»

5 декабря 2023, 08:03
4

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментироввал ситуацию в матче 17-го тура РПЛ с прыжком полузащитника грозненцев Бернарда Бериши в техническую зону «Спартака». После этого главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

«Ну я Беришу знаю… Ну это провокация. Я на месте Абаскаля подставился бы чуть, чтобы он меня задел, и все – ему красная. На самом деле, по регламенту, если ты агрессивно заходишь в техническую зону соперника, то это красная. Видимо на ВАР этот пункт правил не знали.

Этот прыжок – это такая провокация. Я Абаскаля не оправдываю, но я его понимаю. По идее, там все должно было закончиться массовой дракой. Я не знаю, как они сдержались. Если бы это было в Италии, когда я еще играл, то он [Бериша] оттуда бы не вышел. Там просто была бы жесть. Я Беришу знаю, он такое может исполнить», – сказал Шалимов.

  • «Ахмат» одержал победу со счетом 2:1.
  • Гильермо Абаскаль приглашен на заседание КДК по этой ситуации.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Бериша Бернард Шалимов Игорь Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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alefreddy
1701755936
провокатора к ответу
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моэм
1701756847
Почему то никто не задаётся вопросом ___почему Бериша , уже побежавший поздравлять Гамида , резко развернулся и полетел на Абаскаля ....вариант первый - потому что Бериша дурак....вариант второй - пробегая мимо , Бериша услышал от Абаскаля или со скамейки Спартака , что то оскорбительное ....лично я склоняюсь ко второму варианту ....P.S. думаю что если бы восточный парень Бериша был уверен что оскорбление шло конкретно от Абаскаля , он бы и засадил конкретно Абаскалю .
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моэм
1701758060
Добавлю , Оскорбление со скамейки Спартака слышали и на трибуне и если бы Бериша никак не отреагировал бы . то чеченцы перестали бы считать его мужчиной ...это Восток . и в другой обстановке Абаскалю могли и отрезать кое что .
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