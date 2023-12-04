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    Губерниев оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»

    Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу на своем посту после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

    «Абаскаль нервничает. «Спартак» должен быть сегодня как «Локомотив». Уверенность в футболе в сегодняшнем дне есть только у «Локомотива», а «Спартак» пока в роли догоняющего. Абаскаль нарушил правила и понес наказание. Нужно держать нервы в узде и быть как мы на биатлоне: профессиональными, надежными, чтобы страна была спокойна.

    Не думаю, что это конец его карьеры в «Спартаке», он может продолжить работать и вести себя тише воды, ниже травы. Этот инцидент не очень имеет отношение к его тренерской истории. Здесь речь об эмоциональной составляющей. Я думаю, он продолжит работать», – сказал Губерниев.

    • В первом тайме после второго гола в ворота москвичей полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака», а Абаскаль оттолкнул хавбека.
    • За это испанский специалист получил красную карточку от судьи Евгения Кукуляка, а игрок грозненцев – желтую.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2023 10:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6001

      ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      Перспектива абасраля это ссаная тряпка. А перспективы сви ней это их 10 место как за праздник. Гыгыгы

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