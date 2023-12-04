Губерниев оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу на своем посту после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Абаскаль нервничает. «Спартак» должен быть сегодня как «Локомотив». Уверенность в футболе в сегодняшнем дне есть только у «Локомотива», а «Спартак» пока в роли догоняющего. Абаскаль нарушил правила и понес наказание. Нужно держать нервы в узде и быть как мы на биатлоне: профессиональными, надежными, чтобы страна была спокойна.

Не думаю, что это конец его карьеры в «Спартаке», он может продолжить работать и вести себя тише воды, ниже травы. Этот инцидент не очень имеет отношение к его тренерской истории. Здесь речь об эмоциональной составляющей. Я думаю, он продолжит работать», – сказал Губерниев.