Губерниев оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу на своем посту после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.
«Абаскаль нервничает. «Спартак» должен быть сегодня как «Локомотив». Уверенность в футболе в сегодняшнем дне есть только у «Локомотива», а «Спартак» пока в роли догоняющего. Абаскаль нарушил правила и понес наказание. Нужно держать нервы в узде и быть как мы на биатлоне: профессиональными, надежными, чтобы страна была спокойна.
Не думаю, что это конец его карьеры в «Спартаке», он может продолжить работать и вести себя тише воды, ниже травы. Этот инцидент не очень имеет отношение к его тренерской истории. Здесь речь об эмоциональной составляющей. Я думаю, он продолжит работать», – сказал Губерниев.
- В первом тайме после второго гола в ворота москвичей полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака», а Абаскаль оттолкнул хавбека.
- За это испанский специалист получил красную карточку от судьи Евгения Кукуляка, а игрок грозненцев – желтую.