Погребняк назвал двух телеэкспертов, которых ему приятно слушать

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о качестве футбольной телеэкспертизы в России.

– Ни для кого не секрет, что вы играли в Европе. Может быть, за тот период успели заметить какие-то отличия в работе заграничных и российских комментаторов?

– Наверное, только язык отличается. Я часто смотрю телеканал Sky Sports. Там бывшие футболисты, выступающие на телевидении, получают больше, чем во время своей спортивной карьеры. Это и Рио Фердинанд, и Гари Невилл, и многие другие известные игроки. В отличие от нас, все они идут комментировать футбольные матчи.

Единственные эксперты в России, которых приятно слушать, – это Владислав Радимов и Андрей Аршавин. Они говорят то, что думают, и все по фактам. А за границей любой футболист может стать комментатором и зарабатывать хорошие деньги после завершения спортивной карьеры.