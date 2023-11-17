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  • Черчесов рассказал, как «сливал» Испании дезинформацию перед матчем ЧМ-2018

Черчесов рассказал, как «сливал» Испании дезинформацию перед матчем ЧМ-2018

17 ноября 2023, 19:41
6

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что дезориентировал сборную Испании перед матчем на ЧМ-2018.

  • В 1/8 финала россияне прошли в серии пенальти Испанию.
  • Затем Россия вылетела в 1/4 финала от Хорватии.
  • Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

«У нас работал испанец Паулино Гранеро. Я его вызвал и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал, получается, дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать. Не поставить Дениса Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Дани Карвахаля, который не бегал в атаку.

А Черышев – не играет! Грубо говоря, их правый фланг – не атакующий, Карвахаль вышел охранять воздух. Он ищет Дениса, а тот рядом со мной сидит. Потом они выпустили другого игрока – и тогда мы выпустили Черышева. Такие нюансы ты должен замечать, вот и все», – сказал Черчесов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Испания Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Цугундeр
1700241243
Пять лет инфа была наглухо засекречена. Время перемен?)
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Fialet
1700242059
Расейские политики сделали всё, чтобы сборная прошла максимально далеко. Чтобы под всеобщую эйфорию поднять пенсионный возраст. Твари. И футболисты, поучаствовавшие в этом - тоже твари.
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FCSpartakM
1700247093
ага, а то что карвахаль 100 процентный выбор на правый фланг обороны его не смущало
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hdidneld
1700248736
*** -Стопроцентные ставки на Футбольные События -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам) -Связаться с нами ; EdmSp@inbox.ru -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ; Футбол ЧЕ Квл 22:45 Дания - Словения Обе Забьют Да Кфф 2,37 ***
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Валерий39
1700363678
И это только пять лет прошло. Что же мы услышим лет через пятнадцать?
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