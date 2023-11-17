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    • Черчесов рассказал, как «сливал» Испании дезинформацию перед матчем ЧМ-2018

    Черчесов рассказал, как «сливал» Испании дезинформацию перед матчем ЧМ-2018

    Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что дезориентировал сборную Испании перед матчем на ЧМ-2018.

    • В 1/8 финала россияне прошли в серии пенальти Испанию.
    • Затем Россия вылетела в 1/4 финала от Хорватии.
    • Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

    «У нас работал испанец Паулино Гранеро. Я его вызвал и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал, получается, дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать. Не поставить Дениса Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Дани Карвахаля, который не бегал в атаку.

    А Черышев – не играет! Грубо говоря, их правый фланг – не атакующий, Карвахаль вышел охранять воздух. Он ищет Дениса, а тот рядом со мной сидит. Потом они выпустили другого игрока – и тогда мы выпустили Черышева. Такие нюансы ты должен замечать, вот и все», – сказал Черчесов.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Metaratings

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    17.11.2023 19:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      hdidneld 20 часов назад

      ***
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      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

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      Футбол ЧЕ Квл 22:45
      Дания - Словения
      Обе Забьют Да
      Кфф 2,37
      ***

      0
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      Рейтинг: +1146

      FCSpartakM 21 час назад

      ага, а то что карвахаль 100 процентный выбор на правый фланг обороны его не смущало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2068

      Айболид 22 часа назад

      Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу (с)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2539

      Fialet 22 часа назад

      Расейские политики сделали всё, чтобы сборная прошла максимально далеко. Чтобы под всеобщую эйфорию поднять пенсионный возраст. Твари. И футболисты, поучаствовавшие в этом - тоже твари.

      3
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      Рейтинг: +916

      Цугундeр 22 часа назад

      Пять лет инфа была наглухо засекречена. Время перемен?)

      4
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      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL 23 часа назад

      Ха-ха смех и только) черчесов стратег тактик) да испанцы плевали на эту инфу...просто тогда они были слабаки

      5
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      Рейтинг: +1721

      SLADE2019 > WILDLING_HRUNDEL 8 часов назад

      В 2018 г. было четыре команды, которые более менее хорошо смотрелись. Все они и составили полуфинальные пары. А большинство грандов, действительно были слабаками на этом ЧМ.

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