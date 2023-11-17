Черчесов рассказал, как «сливал» Испании дезинформацию перед матчем ЧМ-2018

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что дезориентировал сборную Испании перед матчем на ЧМ-2018.

В 1/8 финала россияне прошли в серии пенальти Испанию.

Затем Россия вылетела в 1/4 финала от Хорватии.

Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

«У нас работал испанец Паулино Гранеро. Я его вызвал и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал, получается, дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать. Не поставить Дениса Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Дани Карвахаля, который не бегал в атаку.

А Черышев – не играет! Грубо говоря, их правый фланг – не атакующий, Карвахаль вышел охранять воздух. Он ищет Дениса, а тот рядом со мной сидит. Потом они выпустили другого игрока – и тогда мы выпустили Черышева. Такие нюансы ты должен замечать, вот и все», – сказал Черчесов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?