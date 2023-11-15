Стало известно, кого «Черноморец» рассматривал на место Зырянова – в списке были спартаковцы

Стали известны все тренеры, которых «Черноморец» рассматривал на замену Константину Зырянову.

Клуб обсуждал кандидатуры Александра Бородюка, Алексея Березуцкого, Андрея Тихонова и Дмитрия Аленичева.

В итоге был сделан выбор в пользу бывшего тренера «Сочи» Вадима Гаранина.

Зырянов в этом году вернул команду в Первую лигу.

«Черноморец» занимает 15-е место в Первой лиге с 18 очками после 18 матчей.

Гаранин тренировал в Первой лиге «Енисей».

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