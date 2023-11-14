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    Василий Березуцкий рассказал, о чем мечтает

    Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сформулировал свою мечту.

    «На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно.

    И человечество в конце концов одумалось, что некоторые вещи просто-напросто не нужны.

    Какой-то мечты, кроме этой, наверное, нет», – сказал Березуцкий.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    14.11.2023 15:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 18:07

      Почему призыв "Мир во всём мире" у большинства местной публики вызывает спазмы агрессии ???
      Больные люди !
      Если вам нужна бойня и жизни других , идите на фронт !

      2
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      ...
      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Алексей З 14 ноября, 19:38

      Ровно по той же самой причине, по которой спазмы агрессии у всех нормальных людей вызывал безобидный и правильный лозунг: "Труд делает свободным" на входе нацистских концентрационных лагерей !

      И ровно по той же самой причине, в результате которой родилось крылатое выражение о том, что: "Благими намерениями вымощена дорога в АД"

      Но тебе, полуграмотному чубатому лабуху, манкурту без рода и племени, этого никогда не понять

      3
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      Рейтинг: +19

      Kuper78 > MaxRnD 14 ноября, 19:50

      Во,во правильно. Чубатые, бульбаши,мамалыжники, хачи... "Денацификаторы" куевы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Kuper78 14 ноября, 20:15

      Истошно завизжала шароварная вырусь, у которой национальными героями являются убийца, πидорас и сексот Бандера и прочие Шухевичи ? А почему не на певучей собачьей моЙве подвываем ?

      Про "кацапов", "москалей" и "резать русню" скромно умолчал, бедолага, или это ДРУГОЕ ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > MaxRnD 14 ноября, 21:05

      Петух грамотный , ты меня жизни собрался учить ?
      Сходи на ростовский рынок , купи себе подобного петуха и Е ему мозги , а меня не трогай, мне в падло с опущенным вести диалог.

      3
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Алексей З 14 ноября, 21:19

      Скотина тупая, я на твой олигофренский вопрос ответил. Чем ты, псина сутулая не довольна ?

      2
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 14 ноября, 21:20

      Максик, в СССР надпись "Миру мир" вывешивали на крышах домов, на транспарантах носили во время демонстраций.
      Это куда приделаешь ? Придумай чо нить, демагогия из тебя легко выходит.

      0
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > googlechromovvkontakte 14 ноября, 21:33

      Удод казахский, меня лично никак не устроит, если лозунг "Миру мир" будет висеть на входе "Аллеи ангелов" в г. Донецк. Вопросы есть ещё, убыток ? Нет ? Тогда вперёд отстирывать от коричневого шаровары

      2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > MaxRnD 14 ноября, 21:39

      Ты просто ПЕТУХ, иди на фронт аналом помоги собратьям по оружию.
      Тебе на заднице оставят автограф , "не проходите мимо "

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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 14 ноября, 21:48

      Маладес.Придумал.)))

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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Алексей З 14 ноября, 21:51

      Позорный словесный понос, замешанный на сплошной анальной фиксации и разбавленный словом "фронт" ))) Ублюдок кастрюлеголовый, как там в подмосковном схроне сидится ? Дрожишь поди ? Вонючие носки стирать не забывай, а то угоришь там

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > MaxRnD 14 ноября, 22:05

      Ты грамотный, слова знаешь умные : "фиксации", куда мне до тебя.
      Ну сходи на фронт, рядом же , помоги бойцам. Там тебя и с фиксацией и без "примут". Будешь им лекции между приёмами читать , если конечно и рот не задействуют. Ну не нравится тебе погоняло ПЕТУХ , Максимочкой будешь , сын( или дочь ) полка.
      Там и чечены есть , развлеки горцев. Подмываться не забывай, а то перезаразишь войнов.
      пи..дуй Петух !!!

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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Алексей З 14 ноября, 22:22

      Опять ну очень ИММоциАнально )))

      Не бзди, позорный обрыган, на Лубянской киче в промежутках чтения ТолстоВА твой богатый заднеприводной опыт точно будет востребован. Вертеть будут так, что сам, теряя тапки, в первых рядах побежишь в Шторм Z записываться )))

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      Рейтинг: +19

      Kuper78 > MaxRnD 14 ноября, 22:34

      Я русский, хоть и живу в другой стране. И пишу на родном языке. А слово"москаль",кстати, в широкий обиход ввел Т.Г.Шевченко, которого так любили в СССР и недавно у вас назвали "чисто русским писателем". И он под этим словом понимал не весь народ, а только таких "великоруссов" как ты.

      0
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Kuper78 14 ноября, 22:36

      И ?

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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 14 ноября, 17:38

      — А не желаешь ли ты, Мальчиш, к нам, в буржуинство, записаться?
      — В буржуинство?
      — Будешь лопать, Плохиш, всё, что захочешь! Халву — пачками, варенье — банками, шоколад — плитками, печенье — коробками.
      — Стойте, я сейчас! Я только штаны подтяну... (С)
      Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +570

      erybov1965 14 ноября, 17:08

      Вот тут Вася,думаю слукавил.Ну кто о мире не думает и не мечтает.По-моему никто не хочет *****.Т.к. это почти несбыточная мечта в наше время,
      то каждый мечтает о своем мире.Это,как на уровне государств,так и на уровне отдельных личностей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3837

      CSKA57 14 ноября, 16:38

      Как же ты низко пал, Вася...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 16:07

      Респект !

      3
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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 14 ноября, 15:46

      Сдаёшь назад....фраер?)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD 14 ноября, 15:43

      О бочке варенья и корзине печенья

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      The only one > MaxRnD 14 ноября, 15:44

      точно, точно

      3
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