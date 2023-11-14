Василий Березуцкий рассказал, о чем мечтает

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сформулировал свою мечту.

«На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно.

И человечество в конце концов одумалось, что некоторые вещи просто-напросто не нужны.

Какой-то мечты, кроме этой, наверное, нет», – сказал Березуцкий.