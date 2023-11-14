Василий Березуцкий рассказал, о чем мечтает

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сформулировал свою мечту.
«На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно.
И человечество в конце концов одумалось, что некоторые вещи просто-напросто не нужны.
Какой-то мечты, кроме этой, наверное, нет», – сказал Березуцкий.
- Бывший футболист живет в Испании и не собирается возвращаться в Россию.
- Он посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам и отказаться от государственных денег в российском футболе.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна