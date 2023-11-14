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    • Отец Кузяева ответил Аршавину, который раскритиковал Далера за переход в «Гавр»

    Отец Кузяева ответил Аршавину, который раскритиковал Далера за переход в «Гавр»

    Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, считает, что его сын, как и другие российский футболисты, выступающие в Европе, нуждаются в большей поддержке.

    Ранее экс-игрок сборной России, лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин заметил, что не видит спортивного смысла в переходе Кузяева из петербургской команды в «Гавр».

    «Андрей Аршавин – заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи – свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!

    Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень – тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры.

    Последний матч между «Гавром» и «Монако» был же интересным! Два русских парня вышли друг против друга – даже во Франции об этом написали, а просмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции!

    Мы с Далером благодарны карельскому футболу, «Нефтехимику», «Ахмату» и «Зениту». В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность [сыграть в Европе], сын взял себя в руки и решил попробовать», – сказал Адьям Кузяев.

    • В нынешнем сезоне 30-летний Далер Кузяев провел за «Гавр» 12 матчей и забил 2 гола.
    • В составе «Зенита» он пять раз выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка и два раза Суперкубка страны.

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    Источник: Sport24

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    14.11.2023 12:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 14 ноября, 21:49

      " а у нашей семьи – свое."
      Ясный перец, что своё. В Питере всё есть, осталось зацепиться за Европу. Во Франции это сделать довольно таки просто. Были бы бабки..........

      0
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      Рейтинг: +12

      Ваван-Смирнов-google 14 ноября, 15:06

      Кузяев отказался от большой зарплаты ради более сильного чемпионата - это ли не спортивный принцип ?Шава не прав !

      2
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > Ваван-Смирнов-google 14 ноября, 21:53

      Гавр во Франции это как условный Пари НН в РПЛ.

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      Рейтинг: +20638

      NewLife 14 ноября, 14:16

      "конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!"
      Чушь ! Кроме себя самих они никого не представляют.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 13:28

      Не стоит оправдываться, это ваш выбор , имеете право.
      У Аршавина своё видение и свои "тараканы", бог ему судья.
      Он после Арсенала и Зенита в Казахстан рванул , ради чего , а тут Франция , как говорится почувствуйте разницу.

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