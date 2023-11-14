Отец Кузяева ответил Аршавину, который раскритиковал Далера за переход в «Гавр»

Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, считает, что его сын, как и другие российский футболисты, выступающие в Европе, нуждаются в большей поддержке.

Ранее экс-игрок сборной России, лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин заметил, что не видит спортивного смысла в переходе Кузяева из петербургской команды в «Гавр».

«Андрей Аршавин – заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи – свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!

Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень – тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры.

Последний матч между «Гавром» и «Монако» был же интересным! Два русских парня вышли друг против друга – даже во Франции об этом написали, а просмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции!

Мы с Далером благодарны карельскому футболу, «Нефтехимику», «Ахмату» и «Зениту». В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность [сыграть в Европе], сын взял себя в руки и решил попробовать», – сказал Адьям Кузяев.