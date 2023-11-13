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    • Мостовой рассказал, почему ему не нравятся Абаскаль и Тедеско

    Мостовой рассказал, почему ему не нравятся Абаскаль и Тедеско

    Экс-спартаковец Александр Мостовой считает, что поведение тренера москвичей Гильермо Абаскаля влияет на игру команды.

    «Абаскаль не выглядит как тренер, который способен оказывать влияние на футболистов. Он сам еще молодой, где-то чересчур эмоциональный.

    Вероятно, не все игроки в клубе понимают его решения, какое-то напряжение присутствует. Ситуация с Соболевым это отражает.

    Александр проводит не лучший сезон, но он все равно входит в число сильнейших российских нападающих РПЛ. Абаскалю нужно искать выход из сложившейся ситуации, иначе игрок может запросить трансфер в другой клуб.

    Но вообще, ни Тедеско, ни Абаскаль не внушают доверия, нервные они какие-то. И на игре команды эти нервы отражаются», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • В воскресенье москвичи победили «Ростов» (2:1), следующий соперник – «Балтика» (25 ноября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.11.2023 21:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 14 ноября, 00:10

      Весь вечер на арене клоун в черном парике)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12194

      ivany4 13 ноября, 23:39

      Абаскаль молчит и не отвечает на все высказывания в его сторону. Но его молчание - золото! И показывает весь "цвет" российского футбола в его истинных тонах и красках.))

      1
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 22:49

      Да уж! Мостовой прав как никогда ,тренеры в спартаке атас ,какие то танцоры блин) Зарема была бы норм тренером в КБ

      2
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      Рейтинг: +10459

      САДЫЧОК 13 ноября, 22:45

      Мешок с дерьмом этот Соболев-все правильно Абаскаль делает.
      Зп последние 11 матчей 2 гола и тот 1 с пенальти.

      4
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 13 ноября, 22:43

      Над этими тренерами все ржут как и над спартачком тушинским...взяли по объявлению,а куда,в народную

      2
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      Рейтинг: +342

      Марк Аврелий! 13 ноября, 22:24

      Потому, что они занимали и занимают место, о котором мечтает Мостовой

      3
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 22:18

      Тандем Мастовой и Заремы в тренеры срамтака!
      :)))

      3
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 13 ноября, 22:03

      Вот же Мудила. Тедеско - серебро, Абаскаль - бронза !!! А ты - говно трепливое, только языком и можешь подметать !!! (((

      5
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 13 ноября, 21:59

      К таким тренерам в Тушино привыкли) клоуны в цирке

      3
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > TIMOTHY 13 ноября, 22:17

      Клоунский клубик. Их смотреть в цирк не надо ходить. гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > 14 ноября, 02:43

      Где бы не говорилось о Великом клубе, везде вонючки из питерской помойки, ругают или хвалят народную команду, везде вонь помойных и это каждый раз доказывает, что за знаменитый клуб переживаю буквально все в России даже вонючки из питерской помойки. Вперед Спартак!!!

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