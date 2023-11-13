Мостовой рассказал, почему ему не нравятся Абаскаль и Тедеско

Экс-спартаковец Александр Мостовой считает, что поведение тренера москвичей Гильермо Абаскаля влияет на игру команды.

«Абаскаль не выглядит как тренер, который способен оказывать влияние на футболистов. Он сам еще молодой, где-то чересчур эмоциональный.

Вероятно, не все игроки в клубе понимают его решения, какое-то напряжение присутствует. Ситуация с Соболевым это отражает.

Александр проводит не лучший сезон, но он все равно входит в число сильнейших российских нападающих РПЛ. Абаскалю нужно искать выход из сложившейся ситуации, иначе игрок может запросить трансфер в другой клуб.

Но вообще, ни Тедеско, ни Абаскаль не внушают доверия, нервные они какие-то. И на игре команды эти нервы отражаются», – сказал Мостовой.