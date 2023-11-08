Лига чемпионов. «Атлетико» уничтожил «Селтик» (6:0), «Лацио» обыграл «Фейеноорд» (1:0)

«Атлетико» и «Лацио» добыли домашние победы в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мадридцы разгромили «Селтик» со счетом 6:0, а римляне взяли верх над «Фейеноордом» – 1:0.

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур

Атлетико (Испания) – Селтик (Шотландия) – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 6; 2:0 – Мората, 45+2; 3:0 – Гризманн, 60; 4:0 – Лино, 66; 5:0 – Мората, 76; 6:0 – Ньигес, 85.

Удаление: нет – Маэда, 23.

Лацио (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Иммобиле, 45+1.

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