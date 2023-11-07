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Лига чемпионов 2026/2027
Лацио - Фейеноорд
Лацио - Фейеноорд: обзор матча 07 ноября 2023
Лацио
07.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
45+1'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Фейеноорд
Желтая карточка
Н. Ровелла
90'
+5
81'
Замена
А. Миламбо
️️️️
К. Тимбер
81'
Замена
А. Уэда
️️️️
Р. Зерруки
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Хюсай
78'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Весино
78'
77'
Желтая карточка
М. Виффер
74'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
И. Пайшао
74'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Г. Траунер
70'
Желтая карточка
Р. Зерруки
Желтая карточка
М. Весино
68'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
63'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
63'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Д. Камада
53'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Андерсон
45'
+1
20'
Замена
Г. Траунер
️️️️
Б. Ньивкоп
1'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
18
Даичи Камада
АП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
98
Федерико Магро
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
17
Антони Миламбо
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-1-3-2
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
26
Романьоли
4
Хюсай
15
Весино
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
18
Камада
3-4-2-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
23
Тимбер
6
Зерруки
2
Ньивкоп
14
Стенгс
14
Пайшао
29
Хименес
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
15
Весино
6
Ровелла
6
Ровелла
15
Весино
18
Камада
6
Гендузи
6
Гендузи
18
Камада
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
2
Ньивкоп
18
Траунер
18
Траунер
2
Ньивкоп
14
Пайшао
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Пайшао
23
Тимбер
17
Миламбо
17
Миламбо
23
Тимбер
Траунер
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
Траунер
6
Зерруки
18
Уэда
18
Уэда
6
Зерруки
Остались в запасе
Лацио
Фейеноорд
55
Луиджи Сепе
ВР
98
Федерико Магро
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
98
Федерико Магро
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Лацио - Фейеноорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Олимпико
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