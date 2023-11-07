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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Селтик
Атлетико - Селтик: обзор матча 07 ноября 2023
Атлетико
07.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
6 : 0
Завершен
Селтик
6'
А. Гризманн
45+2'
А. Мората
60'
А. Гризманн
66'
С. Лино
76'
А. Мората
84'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Селтик
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
90'
ГОЛ! 6:0!
С. Ньигес
Пас отдал
С. Лино
84'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Х. Хименес
77'
ГОЛ! 5:0!
А. Мората
Пас отдал
С. Лино
76'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Н. Молина
71'
71'
Замена
Т. Ивата
️️️️
К. МакГрегор
ГОЛ! 4:0!
С. Лино
Пас отдал
А. Мората
66'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
64'
Замена
С. Лино
️️️️
Р. Рикельме
64'
61'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
П. Бернарду
61'
Замена
Х. Ян
️️️️
К. Фурухаси
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
60'
46'
Замена
Х. О
️️️️
Л. Пальма
46'
Замена
О. Хольм
️️️️
М. О'Райли
Замена
М. Льоренте
️️️️
П. Барриос
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
Х. Хименес
45'
+2
36'
Желтая карточка
Л. Пальма
23'
Красная карточка
Д. Маэда
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
22
Эрмосо
20
Молина
28
Витсель
8
Барриос
6
Коке
17
Рикельме
10
Корреа
21
Мората
7
Гризманн
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
32
Тэйлор
42
МакГрегор
33
О'Райли
8
Бернарду
77
Пальма
7
Фурухаси
38
Маэда
20
Хименес
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
20
Хименес
20
Молина
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Молина
8
Барриос
14
Льоренте
14
Льоренте
8
Барриос
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
17
Рикельме
16
Лино
16
Лино
17
Рикельме
42
МакГрегор
24
Ивата
24
Ивата
42
МакГрегор
8
Бернарду
14
Тернбулл
14
Тернбулл
8
Бернарду
33
О'Райли
15
Хольм
15
Хольм
33
О'Райли
7
Фурухаси
13
Ян
13
Ян
7
Фурухаси
77
Пальма
9
О
9
О
77
Пальма
Остались в запасе
Атлетико
Селтик
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Атлетико - Селтик
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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