Лапочкин после работы на матче «МЮ» рассказал, чем его удивил Моуринью

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин вспомнил, как работал на матче «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

«Про Жозе Моуринью есть интересная история. Я был в бригаде Сергея Карасeва на полуфинале Лиги Европы в 2017 году, когда «Сельта» играла с «Манчестер Юнайтед», который тогда тренировал Моуринью. Главным арбитром был Серeжа, а я – за воротами.

Так вот. Вышли на разминку – стояли тянулись. Подошeл Моуринью – и с каждым поздоровался по имени. Понятно, что он знал Карасeва, но кто такой Лапочкин – уверен, понятия не имел. Или кто такой Игорь Демешко, который работал резервным на том матче. Но человек так готовился к игре, что подошeл и с каждым лично поздоровался по имени.

Причeм ты головой-то понимаешь, что он знать не знает, кто ты такой вообще, но было всe равно приятно. И нашим тренерам тоже иногда советую действовать поумнее», – сказал Лапочкин.