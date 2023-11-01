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    • Лапочкин после работы на матче «МЮ» рассказал, чем его удивил Моуринью

    Лапочкин после работы на матче «МЮ» рассказал, чем его удивил Моуринью

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин вспомнил, как работал на матче «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

    «Про Жозе Моуринью есть интересная история. Я был в бригаде Сергея Карасeва на полуфинале Лиги Европы в 2017 году, когда «Сельта» играла с «Манчестер Юнайтед», который тогда тренировал Моуринью. Главным арбитром был Серeжа, а я – за воротами.

    Так вот. Вышли на разминку – стояли тянулись. Подошeл Моуринью – и с каждым поздоровался по имени. Понятно, что он знал Карасeва, но кто такой Лапочкин – уверен, понятия не имел. Или кто такой Игорь Демешко, который работал резервным на том матче. Но человек так готовился к игре, что подошeл и с каждым лично поздоровался по имени.

    Причeм ты головой-то понимаешь, что он знать не знает, кто ты такой вообще, но было всe равно приятно. И нашим тренерам тоже иногда советую действовать поумнее», – сказал Лапочкин.

    • «МЮ» в том сезоне выиграл ЛЕ.
    • Лапочкин не судит с 2021 года.
    • Он отстранен на 10 лет за неинформирование УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс»«Бордо».

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    Источник: Sports.ru

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    01.11.2023 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 1 ноября, 22:24

      Да хитрожопый Моуриньо тонкий психолог - подошел и лизнул! понятно, что Ноунейму будет приятно!))и свистеть будут меньше))

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