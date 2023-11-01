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  • Лапочкин после работы на матче «МЮ» рассказал, чем его удивил Моуринью

Лапочкин после работы на матче «МЮ» рассказал, чем его удивил Моуринью

1 ноября 2023, 22:19
1

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин вспомнил, как работал на матче «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

«Про Жозе Моуринью есть интересная история. Я был в бригаде Сергея Карасeва на полуфинале Лиги Европы в 2017 году, когда «Сельта» играла с «Манчестер Юнайтед», который тогда тренировал Моуринью. Главным арбитром был Серeжа, а я – за воротами.

Так вот. Вышли на разминку – стояли тянулись. Подошeл Моуринью – и с каждым поздоровался по имени. Понятно, что он знал Карасeва, но кто такой Лапочкин – уверен, понятия не имел. Или кто такой Игорь Демешко, который работал резервным на том матче. Но человек так готовился к игре, что подошeл и с каждым лично поздоровался по имени.

Причeм ты головой-то понимаешь, что он знать не знает, кто ты такой вообще, но было всe равно приятно. И нашим тренерам тоже иногда советую действовать поумнее», – сказал Лапочкин.

  • «МЮ» в том сезоне выиграл ЛЕ.
  • Лапочкин не судит с 2021 года.
  • Он отстранен на 10 лет за неинформирование УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс»«Бордо».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Моуринью Жозе Лапочкин Сергей
Комментарии (1)
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ArReal
1698866686
Да хитрожопый Моуриньо тонкий психолог - подошел и лизнул! понятно, что Ноунейму будет приятно!))и свистеть будут меньше))
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