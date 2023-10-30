Черчесов ответил, является ли Месси лучшим футболистом мира

Станислав Черчесов назвал лучшего игрока мира прямо сейчас.
«Месси – лучший. Вел команду к титулу, в «Интер Майами» перешел и выиграл титул с клубом.
Матч открытия в «Лужниках» мы играли против сборной Аргентины. Месси отметился голевым пасом, он свое «черное» дело сделал, мы непонаслышке знаем, что это за футболист, играли против него», – сказал Черчесов.
- Сегодня Месси может выиграть «Золотой мяч» в 8-й раз за карьеру.
- В декабре он стал чемпионом мира со сборной Аргентины.
- Летом форвард перебрался из «ПСЖ» в «Интер Майами» и завоевал Кубок лиг.
Источник: «Матч ТВ»