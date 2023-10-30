Осинькин объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Холанд, а не Месси

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о борьбе Лионеля Месси и Эрлинга Холанда за «Золотой мяч»-2023.

«Всегда был за Месси, но сейчас считаю, что только чемпионата мира не хватит. Я думаю, что сейчас приз больше заслуживает Холанд. Но, конечно, я понимаю, что фигуры Месси и Холанда пока несопоставимы.

Чемпионата мира Месси недостаточно, потому что на протяжении всего сезона Холанд был более ярок. Эта награда не итог чемпионата мира – это годовая награда.

Но вклад в мировой футбол, уровень игры и возможность влиять на игру своей команды Месси и Холанда несопоставимы», – сказал Осинькин.