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Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2023

30 октября 2023, 12:45
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Торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2022/2023 по версии французского журнала France Football «Золотой мяч» состоится в понедельник, 30 октября. Мероприятие пройдет в Париже в театре «Шатле» и начнется в 21:00 мск.

Полный список претендентов выглядит следующим образом: Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Хулиан Альварес, Родри (все – «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем, Винисиус, Лука Модрич (все – «Реал»), Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Ким Мин Джэ (все – «Бавария»), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба – «Интер»), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски (оба – «Барселона»), Букайо Сака, Мартин Эдегор (оба – «Арсенал»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба – «Наполи»), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани (оба – «ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Яссин Буну («Севилья»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

В ходе церемонии награды от журнала France Football будут вручены лучшему игроку года, лучшей футболистке, лучшему тренеру и лучшему молодому футболисту.

  • Главным фаворитом на получение награды некоторые журналисты называли Месси. Период ЧМ-2022, который проходил в ноябре-декабре прошлого года, учитывается при выборе победителя. Турнир выиграла сборная Аргентины.
  • Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отсутствует в списке номинантов впервые с 2004 года
  • В 2022 году обладателем «Золотого мяча» стал Карим Бензема.

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Источник: ТАСС
Манчестер Сити Интер Майами Реал Бавария Арсенал Наполи ПСЖ Аль-Иттихад Севилья Атлетико Астон Вилла Манчестер Юнайтед Ливерпуль Месси Лионель Модрич Лука Левандовски Роберт Гюндоган Илкай Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Силва Бернарду Барелла Николо Родри Мбаппе Килиан Диаш Рубен Винисиус Мартинес Лаутаро Холанд Эрлинг Кварацхелия Хвича Мусиала Джамал Беллингем Джуд Гвардиол Йошко Альварес Хулиан Мин-Джэ Ким
Комментарии (2)
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Вованчик83
1698670745
дельфину дайте. Или преступнику промеске.
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ZeBolotny
1698676554
Пора отменить этот блевотный фарс!
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