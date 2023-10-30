Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2023

Торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2022/2023 по версии французского журнала France Football «Золотой мяч» состоится в понедельник, 30 октября. Мероприятие пройдет в Париже в театре «Шатле» и начнется в 21:00 мск.

Полный список претендентов выглядит следующим образом: Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Хулиан Альварес, Родри (все – «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем, Винисиус, Лука Модрич (все – «Реал»), Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Ким Мин Джэ (все – «Бавария»), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба – «Интер»), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски (оба – «Барселона»), Букайо Сака, Мартин Эдегор (оба – «Арсенал»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба – «Наполи»), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани (оба – «ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Яссин Буну («Севилья»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

В ходе церемонии награды от журнала France Football будут вручены лучшему игроку года, лучшей футболистке, лучшему тренеру и лучшему молодому футболисту.