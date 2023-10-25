Лига чемпионов. «Барселона» победила «Шахтер» (2:1), «Фейеноорд» – «Лацио» (3:1)

«Барселона» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов переиграла «Шахтер». Единственный гол гостей забил Георгий Судаков.

У каталонцев в обоих голах поучаствовал Ферран Торрес.

В другой встрече «Фейеноорд» дома справился с «Лацио».

Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

Барселона (Испания) – Шахтер – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Торрес, 28; 2:0 – Марин, 36; 2:1 – Судаков, 62.

Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур

Фейеноорд (Нидерланды) – Лацио (Италия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Хименес, 31; 2:0 – Зерруки, 45+2; 3:0 – Хименес, 74; 3:1 – Педро, 83 (с пенальти).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов