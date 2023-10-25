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    • Лига чемпионов. «Барселона» победила «Шахтер» (2:1), «Фейеноорд» – «Лацио» (3:1)

    Лига чемпионов. «Барселона» победила «Шахтер» (2:1), «Фейеноорд» – «Лацио» (3:1)

    «Барселона» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов переиграла «Шахтер». Единственный гол гостей забил Георгий Судаков.

    У каталонцев в обоих голах поучаствовал Ферран Торрес.

    В другой встрече «Фейеноорд» дома справился с «Лацио».

    Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

    Барселона (Испания) – Шахтер – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Торрес, 28; 2:0 – Марин, 36; 2:1 – Судаков, 62.

    Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур

    Фейеноорд (Нидерланды) – Лацио (Италия) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хименес, 31; 2:0 – Зерруки, 45+2; 3:0 – Хименес, 74; 3:1 – Педро, 83 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.10.2023 21:45
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